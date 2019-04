Lecce-Cosenza, assalto alla vetta. Le probabili formazioni: Majer insidia “Taba”

Missione vetta della classifica. Il Lecce si appresta a disputare oggi uno dei due posticipi della 31^ giornata di campionato con l’incredibile occasione di portarsi, insieme al Brescia, al comando della Serie B. Le rondinelle, infatti, ieri sera hanno impattato per 2-2 sul campo del Verona (scaligeri attualmente a -3 dai giallorossi), rallentando così la corsa verso la promozione diretta.

In attesa anche dell’altro big match tra Pescara e Palermo, a vincere nel gruppone di testa è stato solo il Benevento che, pur con qualche fatica, ha battuto il Carpi con il punteggio di 3-1. KO del Perugia sul campo del Crotone, mentre lo Spezia agguanta la zona playoff con un successo giunto al 95′ a discapito della Salernitana.

Nella zona rossa della classifica, invece, fondamentale successo della Cremonese sul campo del Livorno, mentre il Padova viene battuto in casa anche dall’Ascoli e resta sempre più fanalino di coda.

Occasione giallorossa: le scelte

Il Lecce, insomma, proverà a continuare ad alimentare sogni di gloria. Contro il Cosenza, reduce da due pareggi consecutivi, i giallorossi chiuderanno il trittico di gare consecutive casalinghe che fino ad ora hanno prodotto le vittorie contro Ascoli e Pescara. All’orizzonte la vetta della classifica in condominio con il Brescia.

Ma occhio e testa solo ai silani. Per la sfida odierna, mister Fabio Liverani deve rinunciare non solo ai soliti Bovo e Fiamozzi, ma anche allo squalificato Meccariello. Inevitabile, allora, qualche cambio, anche alla luce dei tanti impegni ravvicinati (domenica si va a Cremona). E allora, con Vigorito in porta, completeranno la difesa Calderoni, Lucioni, Marino e Venuti, in mezzo al campo Tachtsidis è in vantaggio su Arrigoni, mentre Petriccione e Tabanelli sembrano sulla via della conferma (occhio però alle quotazioni di Majer in netto rialzo); in avanti pochi dubbi, con Mancosu alle spalle degli incontenibili Falco e La Mantia, con Palombi pronto a subentrare a gara in corso.

In casa Cosenza, invece, l’ex Piero Braglia non rinuncerà al suo 3-5-2: Perina tra i pali, Capela, Dermaku e l’altro ex di turno Legittimo in difesa, Bittante, Bruccini, Palmiero e Sciaudone comporranno la folta mediana, mentre D’Orazio sarà di supporto al tandem Maniero-Tutino.

Allo stadio “Via del Mare” – dove sono attesi circa 12mila spettatori – arbitrerà il signor Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale. Fischio d’inizio alle ore 19.

La classifica

Brescia 54, Lecce* 51, Palermo* 50, Verona 48, Benevento 47, Pescara* 45, Perugia 44, Spezia 43, Cittadella 42, Ascoli 36, Cremonese e Salernitana e Cosenza *35, Crotone 33, Livorno e Venezia 30, Foggia 27, Padova e Carpi 24.

(*una partita in meno)