Lecce, contro la Cremonese per risalire la china. Torna il Taxi, debutta Dermaku?

Smaltire immediatamente la batosta di Brescia è l’imperativo categorico in casa Lecce che, nel primo turno infrasettimanale della stagione, riceverà questo pomeriggio la Cremonese in un “Via del Mare” finalmente un po’ più rumoroso grazie alle prime 1.000 presenze sugli spalti 234 giorni dopo quel Lecce-Atalanta, ultima sfida pre-covid.

Questo pomeriggio il tifo salentino farà timidamente ritorno al fianco della squadra di Eugenio Corini, chiamata a ribadire come lo scivolone di Brescia sia stato solo un incidente di percorso. Stavolta, contro i grigiorossi allenati da Pierpaolo Bisoli, ci sono tutte le carte in regola per fare decisamente meglio: nessun lavoro a singhiozzo per via delle Nazionali, qualche recupero importante dall’infermeria e soprattutto un ritrovato Panagiotis Tachtsidis il quale – almeno fino a gennaio – ha giurato impegno per la causa giallorossa.

Inutile negarlo: la grande attesa è tutta su di lui. O meglio, su mister Corini chiamato a decidere se rigettarlo nella mischia, oppure continuare a puntare su un centrocampo privo di playmaker. L’impressione, però, è che stavolta il tecnico lombardo non si priverà di una pedina così importante. Non solo.

Dopo le tre sberle del “Rigamonti” potrebbero esserci novità anche in difesa, dove, davanti a Gabriel, si profila il debutto in giallorosso di Kastriot Dermaku che farà coppia nel mezzo con Lucioni. Sulle corsie esterne possibile l’impiego di Adjapong (riposatosi venerdì scorso) e Calderoni. In mezzo, come detto, dirigerà l’orchestra Tachtsidis, affiancato da Majer ed Henderson; in avanti, spazio a tridente formato da Falco-Listkowski-Stepinski.

Per gli ospiti, reduci dal pareggio contro il Venezia, sarà 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali Bianchetti, Ravanelli, Terranova e Crescenzi in difesa, Valzania, Castagnetti, Pinato in mezzo, Buonaiuto alle spalle di Strizzolo e Celar.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19 agli ordini del signor Daniele Paterna della sezione di Teramo. Diretta streaming sui canali di DAZN.

Le altre: volo Cittadella-Empoli

La quarta giornata, giocata tutta ieri sera, ha lanciato in vetta alla classifica la coppia Cittadella-Empoli. I veneti, in particolare, si confermano in grande forma e battono il Pordenone 2 a 0, mentre i toscani vincono uno dei tanti big match di giornata contro la Spal. Insegue la Salernitana che a Vicenza fa solo 1-1.

Vittoria di peso anche per il Chievo che, in casa, supera il Brescia, mentre termina a reti bianche (ma con mille emozioni) il derby calabrese tra Reggina e Cosenza. Spettacolare poker del Venezia sul Pescara: per il delfino terza sconfitta consecutiva e ultimo posto in classifica.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati della 4^ giornata:

Ascoli 2 – Reggiana 1

Chievo 1 – Brescia 0

Cittadella 2 – Pordenone 0

Empoli 2 – Spal 1

Frosinone 0 – Entella 0

Vicenza 1 – Salernitana 1

Pisa 1 – Monza 1

Reggina 0 – Cosenza 0

Venezia 4 – Pescara 0

Lecce-Cremonese (h. 19)

La classifica

Cittadella ed Empoli 10, Salernitana 8, Venezia, Frosinone e Chievo 7, Reggina 6, Reggiana, Brescia, Cosenza, Lecce* 4 ed Ascoli 4, Spal, Monza*, Pordenone, Entella e Pisa 3, Cremonese* e Vicenza* 2, Pescara 1.

(*una partita in meno)