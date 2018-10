Domani Lecce-Crotone, Liverani non si fida: “hanno tanta qualità”

E’ tornato il sole a Lecce e in tutto il Salento e per i giallorossi è già tempo di vigilia. Gli ultimi giorni di preparazione, quelli hanno fatto seguito al buon pareggio rimediato in quel di Foggia, sono trascorsi velocemente e nel pomeriggio di oggi la comitiva capitanata da Checco Lepore ha svolto l’allenammo di rifinitura allo stadio “Via del Mare”, sotto in piacevole sole – come detto – e lasciandosi alle spalle pioggia e vento.

Domani sera i salentini riceveranno il Crotone, che in classifica segue il Lecce con due lunghezze di ritardo, scottato nelle ultime ore dall’esonero di Giovanni Stroppa. Una squadra, quindi, senza dubbio in difficoltà, ma proprio per questo ancor più pericolosa. Ne è consapevole mister Liverani che ai microfoni dei giornalisti stamane ha spiegato che “é normale che quando si gioca così dopo tre giorni diventa difficile preparare la partita, per di più se consideriamo il cambio di panchina che c’è stato a Crotone.

Calcio propositivo

Nel turno infrasettimanale c’è poco tempo a disposizione per cui la cosa importante è concentrarci su di noi. Foggia ci ha detto che cerchiamo sempre di fare la partita praticando un calcio propositivo anche se commettiamo degli errori”.

Certo, comunque, che il percorso di crescita intrapreso dal gruppo sta viaggiando sui binari giusti e la gara con il Crotone sarà un nuovo banco di prova. “Quello che vorrei dalla mia squadra è il miglioramento nel leggere certi momenti delle partite – conclude Liverani. Domani affrontiamo il Crotone, la cui rosa è in gran parte composta da giocatori che lo scorso anno hanno militato nel massimo campionato ed hanno tantissima qualità”.

I convocati

Di seguito la lista dei calciatori giallorossi convocati: 1. Bleve 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 8. Mancosu 10. Lepore 11. Torromino 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 17. Pettinari 18. Dubickas 19. La Mantia 21. Tsonev 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti

27. Calderoni 28. Fiamozzi 29. Armellino 30. Scavone 32. Milli.