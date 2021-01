Lecce, con l’Empoli il debutto di Pisacane e del doppio trequartista

Aria di big match al “Via del Mare” dove nel pomeriggio andrà di scena una delle sfide più attese del campionato cadetto, quella tra Lecce ed Empoli. I giallorossi, reduci dalla sofferta vittoria sul campo della Reggina, ospitano la capolista, slanciatissima verso la conquista della Serie A.

Un successo che potrebbe riaprire tutti i giochi in cima alla classifica e che, soprattutto, consentirebbe al Lecce di rilanciare con forza le proprie chance di promozione finale. Ma il compito non è affatto semplice anche per via delle tante assenze con cui deve fare i conti mister Corini.

L’attacco, in particolare, è decimato: bomber Coda è squalificato, mentre Pettinari e Falco sono ormai fuori dal progetto giallorosso. Anche Rodriguez non è al meglio (andrà in panchina) e il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Stepinski. Come annunciato dal tecnico, quindi, ci saranno delle piccole variazioni tecnico-tattiche che potrebbero essere quelle dei due trequartisti. Mancosu e Listkowski andranno ad agire alle spalle dell’unica punta, mentre dalla cintola in giù le alternative non mancano, anche grazie al mercato che in settimana ha regalato tre pedine.

Tra queste c’è Fabio Pisacane che pare avviato al suo debutto in giallorosso, nel cuore della difesa, accanto all’altro Fabio, Lucioni. Accanto a loro, sulle fasce, ecco Adjapong e Zuta (Calderoni è out). In mezzo, invece, tris collaudato con Tachtsidis, Majer ed Henderson.

Gli azzurri, guidati da mister Alessio Dionisi, risponderanno con il consueto 4-3-2-1, in cui a spiccare sono gli ex Fiamozzi e l’indimenticato La Mantia. Brignoli tra i pali dunque, Fiamozzi, Casale, Nikolau e Parisi in difesa, Ricci, Stulac e Haas in mezzo, sulla trequarti Bajrami a sostegno della coppia spietata La Mantia-Mancuso.

Arbitrerà l’incontro il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli: calcio d’inizio alle ore 15 con diretta streaming su DAZN.

Le altre: la Salernitana torna al sorriso

Nel frattempo, la diciannovesima giornata di campionato nella giornata di ieri ha fatto registrare il ritorno al successo della Salernitana che, così, torna al secondo posto. Brusco stop, invece, del Cittadella che dopo due vittorie consecutive cade al “Penzo” di Venezia.

Di seguito il programma completo della 19esima giornata

Entella 2 – Pisa 1

Ascoli 0 – Chievo 0

Cosenza 0 – Pordenone 0

Frosinone 1 – Reggina 1

Reggiana 2 – Vicenza 1

Venezia 1 – Cittadella 0

Salernitana 2 – Pescara 0

Lecce-Empoli (oggi h. 15)

Cremonese-Spal (oggi h. 21)

Brescia-Monza (lun. h. 21)

La classifica

Empoli* 37, Salernitana 34, Cittadella* 33, Spal* 32, Monza* 31, Chievo* e Lecce 29, Pordenone e Venezia 28, Frosinone* 27, Pisa* 23, Vicenza e Brescia* 21, Cremonese*, Reggiana e Reggina 18, Cosenza ed Entella 17, Pescara 16, Ascoli 14.

(*una partita in meno)