La grinta di Corini: “Lecce, sono tornato! Ora prendiamoci i punti persi”

Scalpita Eugenio Corini. Appena il tempo di riceve l’esito del secondo tampone che ha confermato la guarigione dal covid19 dopo circa 20 giorni di malattia, che il tecnico giallorosso si è precipitato al “Via del Mare” per dirigere l’allenamento di rifinitura dei suoi ragazzi, attesi domani dalla supersfida casalinga contro il quotatissimo Monza.

Era tanta la voglia del tecnico di Bagnolo Mella di mettersi alle spalle il brutto periodo del coronavirus per tornare a dedicarsi anima e corpo al suo Lecce. Serviva davvero il suo ritorno per cercare di riprendere quella marcia che dalla sua assenza è cambiata troppo, facendo scivolare i giallorossi dai primi posti in classifica fino alla piena bagarre playoff.

“E’ stato un periodo molto difficile per me soprattuto durante la prima settimana – ammette Corini nella conferenza della vigilia. Devo ringraziare la società che mi è stata vicino in ogni momento, i miei collaboratori e lo staff. Abbiamo cercato di ottimizzare al meglio un lavoro che si doveva fare e lo abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Sono contento di tornare al mio posto, non vedevo davvero l’ora: torno con grande energia, con grande motivazione. Dopo questo periodo – ha spiegato Corini – ho ancora più motivazione e sto cercando di trasferirla ai ragazzi per fare un’ottima partita contro il Monza”.

Ma come ha lavorato il mister in queste settimane? “Seguire la squadra è stato complicato. Mi mancava l’energia che posso trasmettere ai ragazzi allenando, le due ore di campo sono la cosa migliore. La tecnologia aiuta, con delle videoconferenze ho aiutato la squadra per trasferire i miei pensieri e preparare le partite. Ci sono state conferenze lunghissime. Capisco che però la presenza è tutta un’altra cosa. Mi è mancato tanto trasferire questo, anche se Lanna e i miei collaboratori hanno fatto un lavoro straordinario. Mi sento come un leone liberato dalla gabbia e ora andrò a caccia di punti”.

Come detto, c’è adesso da riprendere un cammino che, dalla sua assenza, si è fatto più tortuoso del previsto. “A parte la partita con il Pisa dove abbiamo meritato la batosta, nelle altre altre gare potevamo anche vincere. A Ferrara, ad esempio, non meritavamo di perdere. Abbiamo la consapevolezza di aver lasciato qualcosa per strada, ma c’è volontà di riprenderci di quanto perso, già da domani. La difesa? I dati vanno analizzati. Stiamo lavorando per creare più compattezza e solidità. Dobbiamo alzare il livello di attenzione e coesione in fase difensiva, così come facciamo quando attacchiamo. Ad oggi, siamo una buona squadra, ma se vogliamo essere vincenti dobbiamo migliorare dietro”.

Capitolo scelte. Anche domani il Lecce avrà gli uomini contati in attacco, mentre in difesa deve rinunciare allo squalificato Lucioni. Al suo posto, nel cuore della difesa, andrà Dermaku. “Lui è arrivato per alzare il livello della nostra linea difensiva – spiega il mister. E’ stato anche sfortunato. L’infortunio muscolare e un altro tipo di problema (il covid, ndr) lo hanno frenato. Ha fatto settanta minuti col Frosinone, ha giocato dieci minuti a Cittadella nella fase finale. Domani partirà dall’inizio. Il 3-5-2 è un’alternativa, ma il modulo principale è il 4-3-1-2″.

Chiosa finale sull’avversario di turno. “Il Monza vuole fare un campionato per salire. Hanno vinto il campionato di C e in rosa ci sono giocatori molto importanti per la categoria. Domani abbiamo una grande occasione per accorciare in classifica rispetto alla loro posizione. Balotelli? Ha grande talento, abbiamo lavorato per qualche mese insieme. Se trova la continuità giusta può fare bene, a parte domani gli auguro il meglio”, conclude Corini.

I convocati

Questa, quindi, la lista dei 23 giocatori convocati in vista della gara di domani: 1. Bleve 6.Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 11. Adjapong 13. Rossettini 14. Stepinski 15. Monterisi 17. Dermaku 18. Pierno 19. Listkowski 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 26. Dubickas 27. Calderoni 32. Lo Faso 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson 77. Tachtsidis

Non fanno parte del gruppo gli indisponibili Falco, Felici, Pettinari, Rodriguez, i non convocati Borbei, Gallo e lo squalificato Lucioni.