Secondo tampone negativo per Corini, il mister del Lecce in panchina contro il Monza di Balotelli

Negativo anche il secondo tampone per Eugenio Corini che era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 14 dicembre 2020. Nella mattinata di ieri il tecnico del Lecce ha effettuato il primo test molecolare che ha dato esito negativo. Confermato il risultato anche dal secondo test molecolare effettuato nella mattinata di oggi, anche questo negativo.

Dopo19 giorni di malattia ed un tampone negativo per tutta la squadra, l’allenatore giallorosso torna al lavoro: Corini dirigerà regolarmente la seduta di rifinitura in programma questa mattina al Via del Mare e domani potrà sedere in panchina nella gara con il Monza. Ora il mister bresciano, sostituito fino ad oggi dal suo vice Salvatore Lanna, può tornare in panca.

L’assenza dai bordi del rettangolo verde da parte di Mister Corini è coincisa con il periodo peggiore della squadra sotto l’aspetto delle prestazioni. Lo stesso presidente Sticchi Damiani ha ammesso che i ragazzi hanno avvertito l’assenza del tecnico, anche se l’allenatore in seconda ha fatto del suo meglio per guidare i calciatori in questa delicata fase del campionato.

Il ritorno di Eugenio Corini arriva in occasione della sfida casalinga contro il quotatissimo Monza della premiata ditta Berlusconi – Galliani, che vanta in rosa giocatori del calibro di Kevin Prince Boateng e Mario Balotelli. Tanti anche gli ex giallorossi, tra cui il capitano Ciccio Lepore, il laterale Donati, il centrocampista Armellino artefice di belle stagioni con i giallorossi guidati da Liverani.