Lecce-Monza 0-0, gara senza sussulti. Abbondano solo gli sbadigli

Dopo l’ultima gara del 2020, contro il Cittadella, nella quale i giallorossi, se pur con qualche rischio di troppo, hanno portato a casa un buon pareggio, nonostante siano stati per gran parte della sfida in vantaggio, questo pomeriggio, capitan Mancosu e compagni, sono scesi nuovamente in campo nell’ultima partita prima della sosta che li ha visti opposti al Monza.

Un avversario ostico quello che hanno affrontato i salentini, contro una compagine neopromossa, costruita questa estate con il chiaro intento di raggiungere la seconda promozione consecutiva e che annovera tra le sue file calciatori del calibro di Mario Balotelli e Kevin Prince Boateng, chiamati dal Presidente Berlusconi a centrare l’obiettivo immediatamente.

Nell’incontro con la compagine brianzola gradito ritorno in panchina di mister Eugenio Corini guarito dal coronavirus, ma la formazione inziale si è vista costretta a fare a meno di Lucioni squalificato, sostituito dal rientrante Dermaku, per il resto Paganini torna da primo minuto, mentre in attacco le scelte sono obbligato.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, difesa composta da Adjapong, Meccariello, Dermaku e Zuta; Paganini, Tachtsidis ed Henderson in mediana; Mancosu a sostegno delle punte Coda e Stepinski.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara al secondo di gioco è di Henderson, la palla, però, finisce fuori. All’11mo il colpo di testa di Barillà su cross dell’ex Donati, va di poco a lato. Al 16mo Paganini accusa un problema muscolare de è costretto ad abbandonare il campo anzitempo, sostituito da Majer. Al 17mo Barillà ci prova da fuori ma il tiro va fuori. Al 23mo Boateng calcia al volo all’interno dell’area, ma la sfera va alle stelle. Al 36mo il sinistro di controbalzo di Barberis termina altissimo. Al 38mo Bellusci calcia da fuori, ma anche questa volta non inquadra la porta di molto. Al 41mo buona occasione per il Lecce con Coda che, al momento di colpire il pallone in scivolata, viene anticipato da una coraggiosa uscita di Di Gregorio. Al primo minuto di recupero il colpo di testa di Zuta su cross del capitano termina di pochissimo fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione.

Il primo acuto della seconda frazione arriva solo al 57mo con il colpo di testa di Henderson alto. Al 59mo mischia pericolosa in area giallorossa, con Henderson che spazza fuori. Al 60mo Donati perde palla e Coda si invola verso l’area, ma giunto al limite scocca un tiro che termina altissimo. Al 66mo Boateng prova il colpo al volo da fuori, ma anche questa volta non centra lo specchio. Al 67mo Maric tira dall’interno dell’area da buona posizione, ma Gabriel si oppone. All’81mo Listkowski gira al volo in area, ma Di Gregorio para con facilità. All’85mo Barillà da trenta metri manda alle stelle. All’88mo la girata rasoterra di Marin va a lato.

Monza in dieci

Al primo minuto di recupero i brianzoli rimangono in 10. Bellusci entra con il piede a martello su Tachtsidis e per il direttore di gara è fallo in favore dei giallorossi ed espulsione per il difensore centrale del Monza.

Sulla punizione da oltre trenta metri Mancosu prova il tiro, ma la sfera va sopra il montante. Al 94mo corner per i giallorossi, la palla arriva a Dermaku il cui tiro va fuori di poco.

Lo sbadiglio di Mario Balotelli in tribuna, è la fotografia esatta di questa gara. Due squadre stanchissime, sfilacciate, incapaci di creare una, ma una sola occasione da gol (leggi QUI le pagelle). Evidentemente, le troppe partite in un mese si sono fatte sentire sulle gambe ed entrambe le compagini non hanno avuto le energie necessarie per dare vita a uno spettacolo per lo meno dignitoso. Adesso arrivano due settimane di riposo per tutti, poi, il 16 gennaio si torna a giocare, quando, i giallorossi andranno in trasferta a Reggio Calabria.