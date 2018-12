Ranghi pressoché completi in casa Lecce in questa vigilia di campionato. Per il turno pre-natalizio, arriverà al “Via del Mare” il Padova, nell’ultimo match casalingo del 2018 per Lepore e soci; un turno tutt’altro che agevole attende i giallorossi perché il Padova, sebbene immischiato nei bassofondi della classifica, è una squadra ferita, a caccia di riscatto dopo le ultime settimane per nulla esaltanti.

E a caccia di un immediato riscatto c’è anche il Lecce: la sconfitta di Brescia ha messo in mostra amarezze e lacune, che negli ultimi giorni sono finite sotto la lente di ingrandimento di Mister Liverani e di tutto lo staff tecnico.

“Dopo la sconfitta di Brescia ho visto i ragazzi carichi al punto giusto in questa settimana.

C’è stata amarezza e delusione per il risultato, però, al tempo stesso sappiamo che su alcuni aspetti dobbiamo migliorare”, ha affermato il tecnico al termine della consueta conferenza stampa alla vigilia della gara. Domani affronteremo una squadra con grande rabbia, che vuole uscire da un momento negativo, ma noi giochiamo in casa e veniamo da una sconfitta.

Voglio una grande reazione da parte dei miei ragazzi, di gioco, di calcio e di fame di risultato. Credo che domani sia una gara fondamentale per entrambe le squadre che vogliono i tre punti. Loro per uscire da una zona pericolosa e noi per essere molto vicini alla salvezza.”

Sulla formazione, come sempre, Fabio Liverani non si sbilancia. Calderoni pare pienamente recuperato, mentre hanno dovuto smaltire qualche malanno fisico Venuti e Tabanelli: difficile, quindi, vedere questi due in campo sin dal primo minuto, anche se sono regolarmente inseriti nella lista dei convocati.

I convocati

Intanto è stata diramata da Liverani, al termine dell’allenamento di rifinitura la lista dei convocati per la sfida con la compagine patavina. Sono 25 i calciatori, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1 Bleve 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 8. Mancosu 10. Lepore 11. Torromino 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Dubickas 19. La Mantia 20. Falco 21. Tsonev 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25 . Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 29. Armellino 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli.