Lecce ‘gelato’ a Brescia. Liverani: “poco furbi, ma voglio dei chiarimenti”. Ecco la nuova classifica

Una doccia fredda (anzi gelata, considerata la temperatura allo stadio “Rigamonti”) per il Lecce che incappa nella quarta sconfitta stagionale proprio allo scadere, al minuto 92, al cospetto di un Brescia forte, organizzato e lanciatissimo in classifica (ora a -3 dal Palermo).

I giallorossi, che erano passati in vantaggio con una zampata di La Mantia nel corso del primo tempo, disputano i primi 45 minuti da vero Lecce, con autorità e autorevolezza. Nella ripresa lo spartito cambia radicalmente: bomber Donnarumma (14 gol in 13 partite) rimette subito le cose pari, i salentini sciupano un paio di ripartenze e alla fine si chiudono, stanchi e forse anche impauriti.

Il forcing del Brescia paga, eccome: Gastaldello spedisce in orbita i suoi in pieno recupero, freddando un Lecce ormai alle corde. Si interrompe così la serie di quattro risultati utili consecutivi.

“Faccio fatica a commentare una sconfitta così – commenta al termine della sfida Fabio Liverani. Nel primo tempo abbiamo spinto, poi loro hanno avuto buona gestione della palla e hanno spinto anche grazie al pubblico.

La squadra ha sofferto ma non meritavamo affatto di perdere. E stata una bella partita tra due squadre che lotteranno per le zone alte della classifica. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, dobbiamo essere più attenti, soprattutto in determinati momenti. Dispiace perdere la partita su un calcio d’angolo ad un minuto dalla fine. Manca quella attenzione che ti fa fare il salto di qualità: siamo una squadra giovane e a volte inesperta”,

“Era rosso su Tonali”

Si sofferma su alcuni episodi poi Liverani, e dice: “c’era un’espulsione su Tonali e sulla quale vorrei chiarimenti, il gol di annullato sul fuorigioco di Scavone credo sia regolare e sul calcio d’angolo su cui è nato il gol di Gastaldello, c’è una sforbiciata sulla testa di Meccariello. Gli episodi sono stati sfavorevoli. Il nostro campionato? Positivo, ma dobbiamo tenere bassa l’asticella. Siamo una buona squadra ma non abbiamo quel pizzico di cattiveria per portare a casa il risultato”.

Le altre: crisi Salernitana, il Venezia recrimina. Testacoda indigesto al Palermo

La 16^ giornata di Serie B attende l’altro big match tra Verona e Pescara (in programma stasera) prima di chiudersi del tutto. Intanto, le sorprese continuano a fioccare nel torneo cadetto, una su tutte: il testacoda tra il Palermo capolista e il Livorno ultimo in classifica si risolve in pareggio.

Al “Renzo Barbera” i rosanero pensano di avere vita facile e il gol in apertura di Moreo illude tutti i tifosi siciliani. Poco dopo, però, i granata trovano il pari e resistono fino alla fine, rischiando anche il colpaccio.

Un gol per parte anche tra Ascoli e Cittadella con gli ospiti che nemmeno stavolta riescono ad avvicinare i piani altissimi della classifica. Stesso punteggio anche in Perugia-Spezia, mentre la delicata sfida tra Crotone e Venezia lascia l’amaro in bocca ai lagunari: passati in vantaggio con Modolo, gli arancioneroverdi si fanno raggiungere da un calcio di rigore di Budimir, concesso molto generosamente dal direttore di gara. Per Oddo ancora digiuno di vittorie (2 punti nelle ultime 7 gare) e il tentativo di risollevare le sorti dei pitagorici sembra ancora lontano.

Quarto KO nelle ultime cinque partite per la Salernitana di Colantuono che stavolta lascia le penne sul campo del Carpi: padroni di casa avanti per 3-0, poi nel finale i campani tirano fuori gli artigli e pescano due reti in pochi minuti. Il risveglio granata, però, è tardivo e la panchina di Colantuono trema.

Il Foggia del neo tecnico Padalino (ancora non annunciato e guidato venerdì sera dal mister della Primavera Pavone) rialza la china e schianta la Cremonese: allo “Zaccheria” termina 3 a 1. Nessun gol, infine, nel confronto tra Cosenza e Benevento.

La classifica

Palermo 30, Brescia 27, Pescara* e Lecce 26, Cittadella 25, Verona*, Benevento e Perugia 22, Spezia 21, Ascoli, Venezia e Salernitana 20, Cremonese 19, Cosenza 15, Crotone e Carpi 13, Foggia 12, Padova 11, Livorno 10.

(*una partita in meno)

Prossimo turno 17^ giornata (21-23 dicembre)

Ascoli-Brescia (ven. h21)

Cremonese-Carpi (sab. h15)

Livorno-Verona (sab. h15)

Salernitana-Foggia (dom. h12.30)

Cittadella-Perugia (dom. h15)

Lecce-Padova (dom. h15)

Venezia-Cosenza (dom. h15)

Spezia-Palermo (dom. h17.30)

Benevento-Crotone (dom. h21)

riposa Pescara