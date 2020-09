Lecce, Corini capo cantiere: “soddisfatto per l’esordio. Cresceremo ancora”

0 gol, 1 punto e un pizzico di rammarico perché con un po’ di fortuna in più il Lecce avrebbe potuto bagnare l’esordio nel nuovo campionato di Serie B con un successo che avrebbe dato una bella dose di autostima in più.

Ma il pareggio a reti inviolate conquistato contro il Pordenone fa comunque intravedere buone basi sulle quali Eugenio Corini può costruire una buona stagione. Certo, le difficoltà non sono mancate e non mancano tuttora: dalle assenze pesanti per infortuni vari (su tutte quelle di Falco e Paganini), fino ad una condizione atletica non ottimale, passando per le voci di mercato che, inevitabilmente, finiscono per condizionare più di qualcuno.

Insomma, un mix di fattori sui quali riflettere in questi giorni, fino al completamento definitivo della rosa. Per la prima uscita stagionale, il neo allenatore dei salentini non può inventarsi nulla: punta su molti nuovi arrivi come Zuta, Henderson e Listkowski, che non deludono affatto (l’attaccante polacco colpisce anche un palo, mentre il mediano scozzese è il più dinamico in campo).

Non lo stesso, invece, si più dire della vecchia guardia: Meccariello si concedere più di qualche sbavatura, Calderoni male in fase di cross, Petriccione e Mancosu deludono più di tutti. A salvarsi è il solo Gabriel che, di fatto, ha blindato il primo punto della stagione.

“Abbiamo approcciato alla gara forse un po’ troppo nervosi, ma alla fine reputo buona la prestazione dei ragazzi. Abbiamo chiuso il primo tempo in maniera ordinata e nella ripresa abbiamo sempre avuto il possesso della palla con un paio di occasioni da rete. Peccato perché c’era l’impressione che questa gara avremmo potuto vincerla. Ma nel complesso sono contento soprattutto di come siamo arrivati a giocarci questo esordio nonostante l’inizio di un nuovo percorso, i numeri contati dei giocatori a disposizione e le poche amichevoli disputate”.

Queste, a freddo, le prime parole pronunciate da mister Corini subito dopo il triplice fischio finale. Il tecnico lombardo prosegue la sua analisi: “la squadra ha certamente prodotto gioco: abbiamo anche colpito un palo che poteva indirizzare la gara. Certamente serve lavorare ancora molto, specialmente in fase di finalizzazione”.

Curiosa poi la scelta di optare, ad un certo punto, su Majer in cabina di regia, spostando Petriccione come mezzala. Ma la mossa è motivata così da Corini: “Jacopo è nato mezzala e negli ultimi anni si è disimpegnato benissimo come play. Abbiamo lavorato su questo ruolo per tutto il ritiro, ma con il Pordenone che andava a prendere alto il regista ho preferito schierare lì Zan Majer per permettere a Petriccione di guadagnare metri. Alla fine mi sono piaciuti entrambi.

Coda troppo isolato? Con il 4-3-3 può capitare che la punta faccia un lavoro tra gli esterni: noi dobbiamo migliorare anche nel riempire l’aria di rigore avversaria per vie esterne. Siamo solo all’inizio e quella di Massimo è stata una buona partita.

Domani faremo il punto sui giocatori disponibili e capiremo chi tornerà a disposizione già mercoledì per la gara di Coppa Italia e chi invece dovrà ancora attendere. La partita contro la Feralpisalò può tornarci utile se pensiamo che dobbiamo trovare al più presto la miglior condizione fisica possibile: l’impegno di Coppa, in tal senso, ci darà spunti di riflessione in vista della trasferta di sabato prossimo ad Ascoli”, conclude.

Per questa mattina, dunque, singola seduta di allenamento ad Acaya in vista della gara di mercoledì (ore 18) contro la Feralpisalò valida per il secondo turno preliminare di Coppa Italia.

La 1^ giornata: solo una vittoria

Parte decisamente sotto tono il campionato cadetto che nelle otto prime gare del venerdì e del sabato, fa registrare solo due vittorie: quella fondamentale dell’Empoli sul campo del Frosinone e quella del Venezia sul Vicenza. Per il resto molti pareggi avari di gol: si è segnato solo in Brescia-Ascoli e Salernitana-Reggina. Oggi due posticipi che completeranno il quadro della prima giornata.

Monza 0 – Spal 0

Brescia 1 – Ascoli 1

Cosenza 0 – Entella 0

Frosinone 0 – Empoli 2

Lecce 0 – Pordenone 0

Pescara 0 – Chievo 0

Salernitana 1 – Reggina 1

Venezia 1 – L.R.Vicenza 0

Cremonese-Cittadella (oggi 15)

Reggiana-Pisa (oggi h. 21)

La classifica

Empoli e Venezia 3, Brescia, Ascoli, Reggina, Salernitana, Lecce, Monza, Pescara, Spal, Chievo Cosenza, Entella e Pordenone 1, Pisa*, Cittadella*, Cremonese*, Reggiana*, Vicenza e Frosinone 0.

(*una partita in meno)