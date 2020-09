Lecce-Pordedone 0-0, esordio con un pari per i giallorossi. Il palo e Bindi negano il gol

A quasi due mesi dalla sconfitta rimediata a opera del Parma, che ha sancito, dopo un solo anno, il ritorno in Serie B, questo pomeriggi, i giallorossi del nuovo tecnico Eugenio Corini, sono scesi in campo, per dare inizio alla nuova avventura nel campionato cadetto nella sfida che li ha visti opposti al Pordenone, rivelazione dello scorso torneo, a un passo dal conquistare la finale dei Play Off.

Con una squadra ancora in corso di costruzione, il tecnico bresciano dei salentini, si vede costretto a fare i conti con la defezione all’ultimo momento di Filippo Falco e, tra calciatori non schierati, o non convocati, per rumors di mercato (Vigorito e Rossettini) e altri non al meglio della forma (Tachtsidis e Paganini), si vede costretto a forzare un po’ la mano schierando alcuni giocatori fuori ruolo.

La formazione iniziale

Il primo Lecce della stagione, si schiera, quindi, con un 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Zuta, Lucioni, Meccariello e Calderoni; linea mediana con Majer, Petriccione ed Henderson; Mancosu, Coda e Listkowski a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

La prima occasione della partita è in favore del Pordenone, al quinto minuto della gara. Meccariello protegge palla in area, ma non si accorge dell’arrivo da dietro di Ciurria che riesce a calcare, il tiro è ben indirizzato, ma la palla viene respinta da Gabriel. Al nono ci prova Diaw, ma il rasoterra termina a lato. Al 19mo il tiro-cross del solito Diaw viene respinto in corner dall’estremo difensore giallorosso. Diaw scatenatissimo, crossa al 21mo, la sfera prende uno strano effetto e va pericolosamente in porta, con il portiere brasiliano chiamato a salvare per la terza volta. Al 24mo giallorossi vicini al vantaggio, Petriccione prende palla e serve Listkowski che tira di collo pieno dal limite, la palla supera Bindi, ma va a infrangersi contro il palo. Al 33mo Coda prende palla in area, la protegge e tira, ma la spera viene respinta da un difensore. Al 36mo salentini vicini al vantaggio. corner di Mancosu e inserimento di Lucioni, la palla supera il difensore e giunge a Meccariello che prende la mira, ma il suo tiro a giro termina di poco alto. Al 41mo ci riprova Diaw, che prende palla in area e si gira. Anche questa volta Gabriel para. Al 42mo giallorossi vicini nuovamente al vantaggio. Cross di Zuta per Mancosu, il capotano cerca il tiro, ma sbaglia e ne esce un passaggio per Coda che a pochi passi da Bindi tira di prima, la palla, però, viene respinta con il viso da Vogliacco.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al 51mo nuova occasionissima per i salentini. Tiro dal limite di Calderoni, la palla arriva a Henderson che non ci pensa due volte e tira di piatto, la palla sembra indirizzata ad andare in rete, ma Bindi, con le unghie, riesce a deviare in d’angolo. Al 53mo tocca a Gabriel compiere un miracolo, opponendosi al tiro dal limite di Mallamo. Al 54mo il colpo di nuca di Diaw finisce di pochissimo alto. Al 55mo su cross di Calderoni, Coda anticipa tutti di testa, ma la sfera finisce fuori. Al 59mo giallorossi vicini ancora al gol. Coda prende palla sulla sinistra, passa al capitano che viene anticipato da un difensore avversario, il pallone finisce nuovamente sui piedi della punta ex Benevento che si libera del diretto marcatore e tira di sinistro mandando di poco fuori. Al 65mo la botta di collo pieno da trenta metri di Calderoni va altissima. L’esterno ci riprova, sempre dal limite, al 68mo ma la sfera termina tra le braccia di Bindi. Sulla ripartenza, sono i friulani ad andare vicini al vantaggio, con il tiro di Diaw, solo davanti a Gabriel che finisce a lato. Al 73mo Mancosu ci prova dal limite, ma il pallone non scende abbastanza e termina sopra il montante. Al 75mo la botta di Listkowski da fuori va alle stelle. All’83mo il destro di Calò è troppo largo e termina sul fondo.

Termina a reti bianche, un palo e una grandissima parata di Bindi che hanno negato il gol, l’esordio dei giallorossi nel torneo cadetto. Nonostante le pedine mancanti siano tante e, ripetiamo, alcuni calciatori abbiano giocato fuori ruolo, capitan Mancosu e compagni hanno tenuto dignitosamente il campo e anche se qualche volta hanno un po’ rischiato, nella ripresa sono cresciuti e creato, in qualche occasione, un affanno agli uomini di Tesser (leggi QUI le pagelle). Adesso, però, è il momento di fare uno scatto in avanti per quel che riguarda il mercato e consegnare a mister Corini, quei giocatori mancanti per fare sì di poter dire la propria in campionato. Mercoledì si torna in campo nella sfida di Coppa Italia contro la Feralpisalò.