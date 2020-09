Parte la B, attesa per il nuovo Lecce. La probabile formazione anti Pordenone

L’attesa è finita, il campionato riparte. Il Lecce torna a debuttare in Serie B dopo un anno nell’Olimpo del calcio italiano, in quella Serie A sfuggita poche settimane fa solo all’ultima giornata.

I giallorossi hanno cambiato decisamente pelle: c’è un nuovo Direttore Sportivo, Corvino, c’è un nuovo allenatore, Corini, e ci sono tanti, tantissimi, volti nuovi. Molti dei quali faranno il loro debutto già questo pomeriggio nella prima uscita contro il Pordenone, affiancati però da buona parte della vecchia guardia, in attesa della conclusione del calciomercato che, finalmente, consegnerà le rose definitive.

L’attesa è tanta da parte dei tifosi (che però continueranno a seguire le sorti della loro squadra a distanza, causa porte chiuse degli stadi), anche alla luce delle eccellenti defezioni causa-acciacchi, su tutte quelle di Falco e Paganini.

E allora, il 4-3-3 del nuovo Lecce targato Eugenio Corini potrebbe vedere come primi 11 protagonisti Gabriel tra i pali, uno tra Zuta e il neo arrivato Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni in difesa, Petriccione in regia coadiuvato da Majer ed Henderson, mentre nel tridente spazio a capitan Mancosu, Listkowski e bomber Coda riferimento offensivo.

I veneti guidati da Attilio Tesser, invece, vogliono continuare a crescere dopo l’ottimo campionato scorso. I ramarri giungono in Salento con la chiara ambizione di portare a casa il bottino pieno e per farlo si schiereranno con il 4-3-1-2 formato da Bindi in porta, Vogliacco, Camporese, Barison e Falasco in difesa, Magnino, Calò e Gavazzi in mediana; Mallamo alle spalle di Diaw e Ciurria.

La gara, che verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN, prenderà il via alle ore 14, agli ordini del signor Antonio Giua della sezione di Olbia.

Ieri il via: il Monza spreca già

Il campionato di B, intanto, ha già preso il via nel pomeriggio di ieri con il primo anticipo della stagione. In campo subito due formazioni tra le più accreditate alla scalata finale, Monza e Spal. Gara terminata con il punteggio di zero a zero, ma per i brianzoli c’è il rammarico di aver sprecato un calcio di rigore che poteva valere i primi 3 punti.

Di seguito il programma completo della 1^ giornata:

Monza 0 – Spal 0

Brescia-Ascoli (oggi h. 14)

Cosenza-Entella (oggi h. 14)

Frosinone-Empoli (oggi h. 14)

Lecce-Pordenone (oggi h. 14)

Pescara-Chievo (oggi h. 14)

Salernitana-Reggina (oggi h. 14)

Venezia-L.R.Vicenza (oggi h. 16)

Cremonese-Cittadella (dom. 15)

Reggina-Pisa (dom. h. 21)