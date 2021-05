Lecce-Reggina 2-2, i giallorossi falliscono l’ultima occasione per sperare e chiudono il campionato al quarto posto

I giallorossi non vanno oltre il 2-2 contro la Reggina e complici le vittorie di Salernitana e Monza chiudono il campionato al quarto posto e da oggi si deve solo pensare ai Play Off.

L’osso è stato mollato dalla bocca e adesso e stretto tra i denti della Salernitana, in più, con la sconfitta di martedì, il Lecce è stato raggiunto dal Monza che ha sì gli stessi punti, ma con lo scontro diretto a favore. Le speranze sono poche, ma bisogna lottare fino all’ultimo minuto del torneo e sperare che le dirette concorrenti possano compiere qualche passo falso, anche se appare molto difficile.

A 48 ore dallo stop contro la compagine brianzola, il secondo consecutivo e il terzo nelle ultime quattro gare, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li ha visti opposti alla Reggina allenata dall’ex Marco Baroni.

Mister Eugenio Corini, per l’occasione, cambia formazione rispetto a due giorni fa e nell’undici iniziale tornano dal primo minuto Meccariello e Zuta in difesa al posto di Gallo, Majer a centrocampo e, dopo la confessione shock, anche capitan Mancosu. L’allenatore di Bagnolo Mella, inoltre, concede un turno di riposo ad Henderson. In attacco, invece, confermato, invece, Stepinski.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Maggio, Lucioni, Meccariello e Zuta; Bjorkengren, Hjulmand e Majer in mediana; Manocosu ad agire da trequartista alle spalle della coppia Coda-Stepinski.

Il primo tempo

Trascorrono solo sette minuti che al primo tiro in porta la Reggina va in gol. Hjulmand perde palla a centrocampo e fa ripartire la compagine di Baroni, la palla arriva a Bellomo che crossa per Edera che sfugge alla marcatura di Zuta e al volo mette in gol.

Al nono Mancosu riceve palla in area, controlla e tira la buona posizione, ma la sfera termina di poco a lato.

Pareggio giallorosso

Al 15mo i giallorossi raggiungono il pareggio. Il capitano prende palla e avanza, giunto nei pressi dell’area di rigore con un pallonetto morbido serve Stepinski che anticipa Nicolas e mette in gol.

Ancora Stepinski

Al 16mo arriva il vantaggio dei salentini. Coda riceve palla sulla trequarti, entra in area, si libera del marcatore e tira, la palla è respinta da Nicolas, ma arriva sui piedi di Stepinski che a porta vuota mette in gol.

Al 25mo il colpo di testa di Meccariello su cross del capitano va sopra il montante.

Pareggio calabrese

Al 27mo la Reggina pareggia. Orji brucia i difensori e si presenta solo davanti a Gabriel, l’estremo brasiliano para, ma la palla arriva all’accorrente Montalto che segna a porta vuota

Al 28mo Nicolas compie un miracolo sul tiro al volo di Lucioni all’interno dell’area. Al 38mo gli uomini di Baroni vicini al nuovo vantaggio. Lancio lungo per Montalto, Gabriel rinvia, ma sul corpo di Lucioni, il pallone, fortunatamente, termina a lato. Al 42mo l’estremo brasiliano dei giallorossi devia in corner il tiro di Orji. Al 44mo nuova occasionissima per gli amaranto. Contrpiede di Orj che entra in area e crossa rasoterra all’indirizzo di Bellomo che a porta vuota grazia i salentini mandando alto. Al 47mo Bellomo da fuori manda alto. Al 49mo Nicolas para il tiro del capitano dal limite.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file dei giallorossi, fuori Zuta, colpevole di uno dei due gol reggini e dentro Gallo.

Al terzo il tiro di Maggio su corner di Mancosu va fuori. All’ottavo il colpo di testa sotto-porta di Coda viene parato dal portiere dei calabresi. Al 15mo il pallonetto di Bianchi dal limite fa la barba al palo. Al 20mo la punizione dal limite del capitano viene abbrancata in presa da Nicolas e sul ribaltamento di fronte il tiro cross di Orji viene deviato in corner da Gabriel. Al 23mo la girata in area di Coda viene parata dal portiere avversario. Al 33mo la botta da fuori di Liotti va alta. Al 38mo Il “Tanke” Denis solo davanti a Gabriel manda a lato. Al 44mo il tiro di Yalcin viene parato senza problemi da Nicolas. Al 91mo la punizione dal limite di Mancosu va alta.

I giallorossi falliscono anche l’ultima occasione di tenere in piedi le ultimissime speranze e con il pareggio contro la Reggina e le contemporanee vittorie di Salernitana e Monza chiudono il campionato al quarto posto in anticipo nonostante ci sia da giocare ancora una partita. Adesso inutile recriminare, c’è da onorare l’ultima partita, nella quale certamente l’allenatore giallorosso farà rifiatare qualche elemento che ha giocato di più e testa ai Play Off, nella speranza che nel corso degli spareggi sia un Lecce diverso rispetto a quello visto nell’ultimo mese. Dopo lo svantaggio i salentini erano riusciti a ribaltare nel giro di due due minuti la gara, ma è arrivato il pari reggino e da lì in poi, sono scomparsi. Lunedì si torna in campo nell’ultima gara con l’Empoli.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 2 Maggio (39 st Yalcin), 5 Lucioni, 6 Meccariello, 8 Mancosu ©, 9 Coda, 14 Stepinski (25 st Rodriguez), 23 Björkengren (31 st Nikolov), 24 Zuta (1 st Gallo), 37 Majer (25 st Henderson), 52 Hjulmand. A disposizione: 1 Bleve, 22 Vigorito, 4 Pisacane, 7 Paganini, 10 Yalçin, 16 Nikolov, 17 Dermaku, 19 Listkowski, 25 Gallo, 53 Henderson, 77 Tachtsidis, 99 Rodriguez. Allenatore: E. Corini

Reggina: 88 Andrade, 4 Stavropoulos, 6 Loiacono ©, 8 Crisetig (12 st Lakicevic), 10 Bellomo (12 st Menez), 20 Edera (14 pt Arij), 24 Delprato, 25 Crimi, 30 Montalto (12 st Denis), 94 Liotti, 99 Rivas (35 pt Bianchi). A disposizione: 1 Guarna, 12 Plizzari, 3 Cionek, 7 Menez, 9 Orji, 11 Petrelli, 15 Bianchi, 19 Denis, 26 Chierico, 32 Dalle Mura, 33 Lakicevic. Allenatore: M. Baroni

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata; Assistenti: Ciro Carbone di Napoli – Andrea Zingarelli di Siena; IV Ufficiale: Luca Massimi di Termoli.

Marcatori: 7 pt Edera 15 (R) e 15 e 16 pt Stepinski (L) 28 st Montalto (R)

Note: prima dell’inizio della gara il presidente Saverio Sticchi Damiani ha consegnato a Fabio Lucioni una maglia celebrativa per le sue 100 presenze in giallorosso ammoniti 39 pt Crimi (R) 17 st Loiacono (R) 45 st Rivas (R) angoli 6-6 recupero 5 pt 4 st

