Lecce-Salernitana 2-0, Pettinari e “bomber” Maggio servono la quinta vittoria consecutiva e rafforzano il secondo posto

Il Lecce batte 2-0 la Salernitana e consolida il secondo posto nella classifica di Serie B (leggi le pagelle del match). Come si pronosticava sin dall’inizio c’è voluto un po’ ai giallorossi per scardinare il muro granata, ma a due minuti dal termine il rasoterra chirurgico di Pettinari ha spianato la strada al quinto successo consecutivo, consolidato con il raddoppio di Maggio.

Seconda contro terza, miglior attacco contro una difesa che non prende gol da sette turni, due allenatori che conoscono la categoria e hanno raggiunto risultati importanti. Sono state queste le premesse che hanno accompagnato la sfida che questa sera ha visto scendere in campo i giallorossi di mister Eugenio Corini nella partita che li ha visti opposti alla Salernitana.

Reduci entrambe da un ottimo periodo di forma prima della pausa per gli impegni delle nazionali, le due compagini si sono sfidate con il chiaro intento di portare a casa l’intera posta in palio, anche alla luce della classifica cortissima che, Empoli a parte, vede ancora tutti in gioco per conquistare quel secondo posto che garantirebbe la promozione al massimo torneo senza passare dai Play Off.

In occasione della gara contro gli uomini di Castori, il tecnico bresciano dei salentini, decide di non rischiare dall’inizio Hjulmand, tornato solo ieri pomeriggio dopo gli incontri giocati con l’Under 21 danese e dopo la bella prova contro il Frosinone, schiera per la seconda volta di fila dall’inizio Tachtsidis nel ruolo di metronomo, per il resto, recupera in extremis Gallo il che ha fatto sì che scendesse in campo lo stesso undici visto in terra ciociara.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali; difesa composta da Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo; Bjorkengren, Tachtsidis e Majer in mediana; Henderson a supporto del tandem d’attacco Coda-Pettinari.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è di Majer all’ottavo, ma la sfera termina alle stelle. All’11mo buona occasione per i giallorossi, ripartenza del Lecce, lancio tagliato di Coda, Mantovani anticipa Pettinari, la sfera, però, è indirizzata all’angolino basso a destra e costringe Belec a distendersi e deviare in corner. Sul calcio d’angolo salentini vicinissimi al gol. Cross dalla bandierina di Henderson, Coda vola in cielo e colpisce di testa, ma anche in questo caso l’estremo difensore granata devia sopra la traversa. Al 23mo Bjorkengren si divora l’occasione per il vantaggio. Cross tagliato di Majer e il centrocampista svedese, solo davanti a Belec, invece di stoppare e tirare prova il pallonetto di testa che termina altissimo. Al 29mo Lecce nuovamente vicino al gol. Uno-due Pettinari Henderso, il gallese tira di prima, ma ancora una volta il portiere sloveno, di piede, devia in corner. trascorrono deu minuti e ancora i salentini sfiorano il gol. Filtrante di Pettinari per Coda, l’hispanico da posizione defilata prova il pallonetto, la palla supera Belec ma va a sbattere contro la traversa.

Pettinari la sblocca

Al 44mo arriva il vantaggio per i giallorossi. Tachtsidis lancia con il contagiri Pettinari, l’attaccante ex Trapani prende palla, entra in area con una finta si libera del diretto marcatore e solo davanti al portiere, con un rasoterra di piatto deposita all’angolino in basso a destra dell’estremo salernitano. per il numero 20 dei salentini è il terzo gol in campionato.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al settimo buona occasione per la Salernitana con il tiro di Tutino fuori. Un minuto dopo Meccariello è costretto a deviare di testa il tiro-cross sempre di Tutino. Al 12mo Coulibaly ci prova da fuori, ma la sfera va alta di molto. Al 14mo salentini vicini al raddoppio. Coda riceve palla, la copre e passa all’accorrente Pettinari, la punta capitolina tira da posizione un po’ defilata, ma il pallone termina di poco fuori.

Salernitana in 10

Al 19mo granata in 10. Hjulmand, subentrato a Tachtsidis, lancia Coda, l’attaccante campano supera Bogdan che da ultimo uomo lo stende, per il sig. Chiffi è chiara occasione da gol e mostra il cartellino rosso al difensore croato.

Raddoppio del Lecce

Al 28mo i salentini raddoppiano. Ripartenza dei ragazzi di mister Corini. Maggio lancia coda che passa a Rodriguez, il baby ex Real, al limite, mette al centro, la sfera supera Bogdan in uscita e arriva sulla testa dell’accorrente Maggio che di testa deposita in rete a porta vuota.

Al 45mo Belec respinge il tiro di Yalcin.

C’era il seri pericolo che la sosta avrebbe potuto rilassare i giallorossi, ma così non è stato. I ragazzi di Corini, infatti, hanno giocato una gara attenta, con grande maturità e soprattutto non si sono fatti prendere dalla frenesia e pazientemente hanno continuato a manovrare fino a quando il gol non è arrivato. Quinto successo di fila per i giallorossi che, alla luce della partita vinta oggi contro una diretta concorrente e visto il pareggio del Monza, consolidano il secondo posto in classifica. I salentini hanno, però, anche saputo soffrire nel primo quarto d’ora della ripresa, quando gli uomini di Castori hanno pigiato il piede sull’acceleratore alla ricerca del pareggio. Lunedì si torna in campo nella sfida in trasferta di Pisa.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 2 Maggio, 5 Lucioni ©, 6 Meccariello (38 st Dermaku), 9 Coda (38 st Yalcin), 20 Pettinari (27 st Rodriguez), 23 Björkengren (38 st Paganini)25 Gallo, 37 Majer, 53 Henderson, 77 Tachtsidis (14 st Hjulmand). A disposizione: 1 Bleve, 22 Vigorito, 4 Pisacane, 7 Paganini, 10 Yalçin, 14 Stepinski, 16 Nikolov, 17 Dermaku, 24 Zuta, 27 Calderoni, 42 Hjulmand, 99 Rodriguez. Allenatore: E. Corini.

Salernitana: 72 Belec, 2 Coulibaly (30 st Kristoffersen), 4 Jaroszynski (42 st Cicerelli), 5 Mantovani, 9 Tutino, 11 Djuric (22 st Anderson), 14 Di Tacchio © (30 st Schiavone), 15 Casasola, 23 Gyomber, 26 Bogdan, 28 Capezzi (22 st Kupisz). A disposizione: 12 Micai, 6 Sy, 8 Schiavone, 10 Cicerelli, 16 Boultam, 18 Anderson, 19 Kristoffersen, 20 Kupisz, 31 Kiyine, 33 Veseli. Allenatore: F. Castori

Arbitro: Daniele Chiffi sez. di Padova Assistenti: Salvatore Longo sez. di Paola – Emanuele Prenna sez. di Molfetta IV Ufficiale: Lorenzo Illuzzi sez. di Molfetta

Marcatori: 44 pt Pettinari (L) 28 st Maggio (L)

Note: Espulsi 19 st Bogdan (S) recupero 3 st