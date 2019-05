Lecce, al sogno ti spingono in 30 mila. Pronti altri 3mila biglietti per la Curva Sud. Vendite a partire dalle 12.30

La richiesta è stata accolta: la Curva Sud si apre completamente ed è pronta ad ospitare altri 3.000 tifosi giallorossi. Per la gara dell’anno tra Lecce e Spezia, quella che potrebbe valere il ritorno in Serie A dei giallorossi, andrà in frantumi ogni record di presenze e di incassi della storia recente del calcio leccese.

Pochi giorni fa, infatti, l’U.S. Lecce aveva presentato agli Organi preposti l’istanza per la riapertura integrale della Curva Sud: la richiesta è stata quindi valutata sotto i profili della sicurezza e il via libera è certo. Questa mattina si è riunita la CPVLPS che ha accolto la richiesta dell’US Lecce della riapertura integrale della Curva Sud, con ampliamento di ulteriori 3.026 posti, portandola alla capienza massima di 6.367. Alla luce di questa decisione la capienza totale del Via del Mare è di 29.122. La vendita dei 3.026 tagliandi di Curva Sud (superiore ed inferiore) partirà dalle ore 12.30 di oggi, dopo che tutti i ticket a disposizione (circa 14mila), erano andati sold-out nel giro di poco più di 24 ore.

Ora riparte la caccia al biglietto (costo 14 euro). I tremila nuovi tagliandi a disposizione porteranno così il pubblico pagante a poco meno di 25mila unità, per una capienza complessiva dell’impianto che sfiora i 30.000 posti.

Numeri da vera Serie A, questi. Numeri che possono spingere la truppa di Fabio Liverani all’impresa: battere lo Spezia, infischiandosene del risultato che in contemporanea maturerà tra Palermo e Cittadella, e ritornare nel calcio che conta al primo anno tra i cadetti dopo 6 stagioni infernali in Serie C.

Per l’ultima gara di una regular season davvero da incorniciare, Liverani ha recuperato alcuni tra i suoi pezzi più pregiati. Marco Calderoni scalpita per riprendersi la sua corsia mancina, mentre Tachtsidis, scontata la squalifica, si riprenderà le redini della manovra. Nell’allenamento di ieri, solo Cosenza, Fiamozzi e Saraniti, hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato.

Per oggi è in programma una singola seduta pomeridiana, al “Via del Mare”, a porte chiuse.