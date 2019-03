Lecce, Liverani mette in allerta: “il Palermo vuole ripartire, ma noi stiamo bene”. I convocati

C’è aria di altro big match in casa Lecce. I giallorossi, dopo la bella vittoria di martedì sera contro il Verona, chiuderanno la settimana fitta di impegni con la gara, in trasferta, contro il Palermo. Una sfida attesa da un lato per la storica amicizia che regna tra le due città e le due tifoseria, dall’altro per la posizione in classifica delle due compagini, nei piani alti, divise da un solo punto.

Lo sconto della “Favorita” potrebbe segnare il destino delle due squadre: chi ne uscirà con i 3 punti si candiderà a un posto nell’Olimpo. Ne è consapevole Fabio Liverani che stamane, prima della partenza alla volta della Sicilia, ha incontrato la stampa nella consueta conferenza della vigilia.

“Con la gara di domani a Palermo si chiude questo trittico di gare in una settimana – analizza Liverani. Ci arriviamo con un buono stato d’animo, sapendo che affrontiamo una squadra ferita dopo la larga sconfitta con il Crotone, che vorrà ripartire davanti al proprio pubblico. Non so, sinceramente, quanto e se le difficoltà societarie possano incidere sulla squadra – prosegue. Per valori credo che il Palermo sia la squadra più competitiva del campionato nella sua globalità. Sappiamo e l’ho detto ai miei ragazzi che non potremo abbassare il ritmo e dovremo mantenere la massima concentrazione”.

Per lui ancora qualche dubbio di formazione. Per domani, infatti, continueranno ad essere assenti non solo Scavone e Palombi (acciaccati, mentre Bovo risulta tra i convocati anche se non ancora al top), ma anche Jacopo Petriccione, per squalifica. Ancora dubbi a centrocampo, quindi. “Ci presentiamo a questo appuntamento con grande serenità – conclude Liverani. La formazione ce l’ho già in mente e non si discosterà molto da quella che è scesa in campo con il Verona“.

I convocati

Di seguito, dunque, la lista dei convocati per la gara del “Barbera”: 1. Bleve 2. Riccardi 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 31. Bovo 32. Milli 34. Majer.