Lecce-Reggiana 7-1, i giallorossi ci prendono gusto. Bastano 45 minuti per chiuderla

Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali e con alle spalle due successi consecutivi che hanno fortemente rilanciato le ambizioni di promozione al massimo torneo, anche se sono poche, pochissime, le gare fin qui giocate, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi in campo tra le mura amiche dello stadio “Via del Mare” nella gara che li ha visti opposti alla Reggiana, vera e propria rivelazione, fino a ora, del torneo cadetto.

La squadra di Alvini, infatti, dopo aver ottenuto il salto di categoria nella finale dei Play Off di Serie C dello scorso anno in cui hanno castigato il Bari, con una partita in meno e una gara persa a tavolino contro la Salernitana, hanno 7 punti in classifica e annoverano tra le file l’attaccante Mazzocchi, quattro gol in cinque partite.

In occasione della sfida con la compagine amaranto mister Eugenio Corini conferma in toto l’undici sceso in campo contro la Virtus Entella, con il solo cambio Calderoni al posto di Zuta non al meglio della condizione.

La formazione iniziale

Il Lecce, quindi, scende in campo con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Adjapong, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Henderson, Tachtsidis e Paganini in mediana; capitan Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Coda-Stepinski.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara e dei giallorossi al secondo di gioco che viene parato da Venturi,

Giallorossi in gol

Al quarto di gioco arriva il vantaggio dei salentini. Tiro-cross di Mancosu, l’estremo difensore granata respinge, ma sui piedi di Coda che a porta vuota appoggia in gol.

All’ottavo di gioco giallorossi vicini al raddoppio. Percussione in area di Mancosu, cross rasoterra per Paganini e tiro di prima dell’ex Frosinone con Venturi che compie un miracolo respingendo di piede. Un minuto dopo la botta da fuori del capitano finisce di poco a lato. Al 10mo il tiro di Mazzocchi viene parato da Gabriel.

Ancora Coda

Al 20mo arriva il raddoppio salentino. Mancosu prende palla al limite, attende l’inserimento di Coda e passa la palla, la punta ex Benevento, spalle alla porta, si gira e trafigge per la seconda volta il portiere granata.

Al 26mo il tiro di Lunetta viene parato in due tempi dal portiere brasiliano del Lecce.

Tachtsidis fa il primo in giallorosso

Al 38mo minuto di gioco arriva il terzo gol. Coda Prende palla al limite. la protegge, attende l’arrivo di Tachtsidis che con un sinistro rasoterra a giro mette la palla laddove Venturi non può arrivare. per il centrocampista greco è la prima marcatura in maglia giallorossa.

Al 43mo granata vicini al gol. Mazzocchi prende palla in area e si gira, il tiro è angolato, ma Gabriel respinge in corner.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio per il Lecce, Fuori Paganini e dentro Majer.

Al terzo di gioco la botta di Stepinski viene respinta in corner con le dita da Venturi.

Coda fa il terzo

Al quinto Coda porta a casa il pallone. Coast to coast di Stepinski che al limite passa a Coda, l’attaccante entra in area, controlla la sfera e scocca un tiro di sinistro che non lascia scampo.

La Reggiana accorcia

Al 13mo arriva il gol emiliano. corner di e perfetto inserimento di Rozzi che di testa trafigge Gabriel.

Al 18mo il tiro dal limite di Falco termina alto. Al 21mo ci prova Tachtsidis, ma il tiro va a lato.

Falco torna al gol

Al 24mo arriva la cinquina leccese. Henderson prende palla e passa a Falco che entra in area, si smarca del diretto marcatore e con un tiro di destro, regala il quinto gol.

Al 27mo Gabriel para su Mazzocchi

Majer partecipa alla festa

Al 30mo arriva il sesto gol. Mancosu prende palla e passa a Majer, il centrocampista sloveno entra in area, aspetta l’uscita di Venturi e con un tiro a giro sigla la marcatura.

Al 36mo salentini vicini al settimo. Il capitano prende palla e giunto al limite dell’area passa ad Adjapong il cui tiro va a infrangersi contro la traversa.

Calderoni di nuovo bomber

Al 39mo tocca a Calderoni tornare al gol. Azione corale dei giallorossi, la sfera giunge all’esterno che con un fendente non lascia scampo a Venturi

Un Lecce spettacolare quello visto contro la formazione emiliana. con una grandissima prestazione, infatti, gli uomini di Corini centrano la terza vittoria consecutiva, con annessa goleada e riprendono il percorso nel migliore dei modi (leggi QUI le pagelle). Partita chiusa nel primo tempo e nella ripresa lo spettacolo è contnuato con altre quattro marcature, unico neo, l’aver subito ancora un gol. Venerdì si torna in campo nella trasferta di Verona

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 5 Lucioni, 6 Meccariello (10 st Ztuta) 7 Paganini (1 st Majer), 8 Mancosu (C), 9 Coda (10 st Falco) 11 Adjapong, 14 Stepinski (26 st Pettinari), 27 Calderoni, 53 Henderson (35 st Listkowski), 77 Tachtsidis. A disposizione: 1 Bleve, 22 Vigorito, 10 Falco, 18 Pierno, 19 Listkowski, 20 Pettinari, 24 Zuta, 25 Gallo, 29 Gianfreda, 34 Maselli, 37 Majer, 99 Rodriguez. All. E. Corini

Associazione Calcio Reggiana: 22 Venturi, 4 Rozzio (C), 5 Rossi (18 st Pezzella), 8 Varone, 10 Mazzocchi, 11 Lunetta (9 st Muratore), 15 Costa, 17 Libutti, 21 Radrezza (9 st Cambiaghi), 24 Kargbo, 93 Ajeti [1 st Gyamfi (22 st Kirwan)]. A disposizione: 1 Voltolini, 3 Martinelli, 7 Zampano, 9 Zamparo, 16 Pezzella, 19 Espeche, 20 Gyamfi, 26 Kirwan, 28 Cambiaghi, 32 Marchi, 38 Muratore, 44 Gatti. Allenatore: M. Alvini

Arbitro: Maggioni di Lecco; Assistenti Lo Cicero-Di Iorio; IV Ufficiale Santoro

Marcatori: 4, 20 pt 5 st Coda (L) 38 pt Tachtsidis (L) 13 st Rozzio (R) 24 st Falco (L) 30 st Majer (L)

Note: prima dell’inizio della partita il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha consegnato al calciatore Filippo Falco una maglia celebrativa e una targa per le cento presenze in maglia giallorossa. ammoniti 17 pt Paganini (L) 41 st Falco (L) angoli 6-2 per la Reggiana Recupero 0 pt 0 st.