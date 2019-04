Lecce, basta al ‘mal da trasferta’. A Perugia la sterzata giusta per la A

E’ ripresa nel pomeriggio di ieri la preparazione del Lecce in vista dell’impegno nel giorno del Lunedì Santo di pasquetta sul campo del Perugia. Come ampiamente prevedibile, hanno continuato a lavorare a parte Bovo, Fiamozzi, Scavone e Cosenza, ai quali si è aggiunto Marco Calderoni sempre più in bilico per la trasferta in terra umbra. A questi aggiungasi l’indisponibilità di Fabio Lucioni per squalifica.

Un vero e proprio rebus in difesa attende mister Fabio Liverani che deve puntare a vincere le quattro gare restanti per accaparrarsi una promozione in Serie A diretta, a dir poco impensabile alla vigilia di questo torneo. 3 punti di ritardo sulla capolista Brescia, 1 punto di vantaggio sul Palermo terzo in classifica, ma con l’incognita del turno di riposo ancora da osservare. Questo il quadro in casa giallorossa.

A ciò aggiungasi un bottino piuttosto magro racimolato in trasferta nel girone di ritorno. Una vera e propria inversione di marcia rispetto alla prima parte di campionato che il Lecce concluse come miglior squadra fuori casa, mentre ora la classifica relativa alle sole gare esterne vede i salentini al quarto posto, alle spalle di Palermo, Brescia e Benevento.

Numeri a confronto

In particolare, dalla prima trasferta vittoriosa sul campo della Salernitana che ha aperto il ciclo del girone di ritorno, il Lecce in sei gare ha totalizzato appena 5 punti (frutto di una vittoria, l’unica di Salerno, due pareggi sui campi di Venezia e Crotone, e tre sconfitte contro Cittadella, Palermo e Cremonese).

I tre punti lontano dal “Via del Mare” (dove il Lecce è la miglior squadra per le gare casalinghe) mancano quindi dal 26 gennaio scorso.

Una tabella di marcia che stride fortemente con il dato relativo alle gare disputate in casa, dove il Lecce è leader della classifica con 37 punti conquistati in 16 partite. Sette le vittorie consecutive all’attivo davanti al pubblico amico.

Al “Renato Curi” servirà quindi un deciso cambio di marcia. Il Perugia, del resto, in casa non brilla particolarmente: in 15 gare, i biancorossi, hanno totalizzato 8 vittorie, 6 sconfitte e un solo pareggio. Nell’ultima uscita casalinga è arrivata una cocente sconfitta (2-4) contro il Benevento che ha reso più complicata la lotta per un posto utile nella griglia playoff.

Per il Lecce, adesso, il sogno passa anche dalla prossima, forse decisiva, trasferta.