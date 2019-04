Lecce, la volata si fa serrata. Falco: “Convinti dei nostri mezzi ma possiamo ancora migliorare”

Ora è chiaro: per la corsa alla promozione diretta è corsa a tre per due posti. Il turno di campionato chiusosi con il posticipo di ieri sera ha visto non solo vincere il Lecce, in casa, contro il Carpi (pronostico ampiamente rispettato), ma anche le vittorie esterne fondamentali di Palermo (impresa sul campo del Benevento) e del Brescia (ennesimo successo all’ultimo respiro in casa del Livorno).

La classifica resta così invariata: rondinelle in vetta che toccano quota 60 punti, Lecce al secondo posto a 57, Palermo terzo a 56 punti. Più staccato il Benevento con 50. Una vera e propria volata all’ultimo punto, ma con la scure per i salentini di dover ancora osservare il proprio turno di riposo (alla penultima giornata).

Insomma, si complica la corsa verso la A diretta, ma con 12 punti ancora a disposizione la comitiva guidata da mister Fabio Liverani può ancora giocarsi le sue chances. Ora il prossimo ostacolo diventa il più difficile di tutti. Nel lunedì di pasquetta, infatti, il Lecce dovrà andare in scena sul campo del Perugia, formazione in piena lotta per una postazione utile in chiave playoff, a secco di vittorie da 3 giornate (rendimento in calo, un pareggio e due sconfitte nelle ultime uscite).

Una gara dalle tantissime insidie, quindi, aggravata anche dai tanti pezzi indisponibili per il mosaico giallorosso. Se è vero che da un lato rientreranno dalla squalifica Vigorito e La Mantia, è altrettanto vero che sarà fermo il perno della difesa Fabio Lucioni dopo l’ingenua espulsione rimediata contro il Carpi. Difficile, se non impossibile, recuperare i vari Bovo, Fiamozzi, Scavone e Cosenza, oltre a Marco Calderoni le cui condizioni fisiche sono tutte da valutare. Rischiarlo al “Curi” potrebbe compromettere definitivamente il suo finale di stagione.

Nel pomeriggio di oggi il Lecce si è ritrovato ad Acaya per riprendere gli allenamenti dopo due giorni di relax. A fare il punto è ai microfoni dei cronisti salentini è stato Filippo Falco, autore di due reti nelle ultime cinque giornate (l’ultima, bellissima, nello scorso turno contro il Carpi), dopo una lunga astinenza. Il fantasista tarantino ha così toccato quota 6 marcature stagionali, ma soprattutto sembra oggi imprescindibile per la manovra giallorossa.

“Contro il Carpi stavo bene fisicamente, venivo da una settimana completa di lavoro e sono contento di aver dato una mano alla squadra nell’ottenere una vittoria che era fondamentale. All’inizio abbiamo sofferto, relativamente, nei primi 15 minuti, ma poco dopo sono venuti fuori i valori tecnici”, ha affermato Filippo Falco che oggi si è presentato in sala stampa a rispondere alle domande dei giornalisti.

“La nostra squadra è convinta dei propri mezzi e, secondo me, possiamo migliorare ancora.

Io mi sento indispensabile al pari di tutti gli altri compagni di squadra, ognuno di noi ha dato un grande contributo.

Per noi mancano quattro gare alla fine del campionato e dobbiamo affrontarle come fossero finali, non dobbiamo fare calcoli, ma provare a vincerle tutte e quattro, poi vedremo”.