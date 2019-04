Lecce-Carpi 4-1, sul tavolo verde del “Via del Mare” i giallorossi calano il poker. Mancosu fa 12 e Tumminello si sblocca

Dopo lo stop immeritato, immeritatissimo, subito a opera della Cremonese, preso il tempo necessario – riteniamo ci sia voluta tantissima pazienza e forza d’animo – per metabolizzare la sconfitta, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi nuovamente in campo nella sfida che li ha visti opposti al Carpi.

La squadra di mister castori evoca brutti ricordi ai tifosi salentini, sia dal punto di vista sportivo, che societario (la mancata promozione in Serie B ai danni proprio della formazione emiliana ha rappresentato, infatti, il primo dei molti fallimenti della sciagurata era Tesoro) e la partita di oggi rappresenta un impegno ostico, prima di tutto perché i biancorossi sono in piena lotta per non retrocedere e poi, perché giungo dall’esaltante vittoria in rimonta con il Padova che, certamente, avrà dato grandi motivazioni.

In occasione della gara, mister Fabio Liverani, oltre a Bovo, Fiamozzi, Scavone e Cosenza, si vede costretto a fare a meno del portiere Vigorito e di bomber La Mantia entrambi squalificali.

L’allenatore romano, quindi, si vede costretto a schierare Bleve, e a far partire per la seconda volta consecutiva dal primo minuto Palombi a fare coppia con Falco. Recupero lampo, invece, per Calderoni che, nonostante l’infortunio occorsogli allo stadio “Zini”,viene schierato sin dall’inizio.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con Bleve tra i pali; difesa composta da Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis e Petriccione in mediana; Mancosu a sostegno della punte Palombi e Falco.

Il primo tempo

A partire bene è la formazione carpigiana che in due minuti ottiene due corner che non riesce a sfruttare. Il Lecce si affaccia dalle parti di Piscitelli al settimo con il tiro di Falco rimpallato un difensore. Al 13mo Carpi a un passo dal vantaggio. La difesa giallorossa sbaglia il disimpegno a serve palla ad Arrighini che si ritrova solo davanti a Bleve, l’estremo difensore giallorosso mantiene la freddezza e para di piede il tiro dell’attaccante biancorosso. Al 18mo primo cambio in casa carpigiana. In un contrasto di gioco, infatti, Arrighini si infortuna ed è costretto a lasciare il terreno di gioco al suo posto entra Vano. Al 20mo la botta dal limite di Koulibaly viene respinta dall’estremo difensore giallorosso. Al 29mo il colpo di testa di Tachtsidis termina tra le braccia di Picitelli. Al 32mo arriva il primo cambio anche in casa giallorossa. Calderoni non ce la fa ed è costretto a lasciare il posto a Marino. Al 37mo Lucioni spreca l’occasione del vantaggio. Cross del collega di reparto Meccariello e il difensore centrale solo davanti al portiere spara alle stelle. Al 39mo il colpo di testa Palombi viene parato da Piscitelli. Al 40mo giallorossi nuovamente vicini al vantaggio con la botta da fuori di Falco che fa la barba al palo. Al 48mo la punizione dal limite di Pasciuti termina di poco alta.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno terminato la prima frazione.

I giallorossi partono forte e al terzo il tiro a giro di Petriccione termina di poco a lato. Al quinto giallo in area carpigiana. Tachtsidis prende palla e una volta all’interno dell’area tira, la sfera viene respinta con un braccio da un difensore avversari, ma per il sig. Piscopo non si tratta di penalty. Al nono il colpo di testa di Tabanelli su cross di Petriccione termina di poco fuori.

Venuti la sblocca

All’11mo i giallorossi passano in vantaggio. Marino prende palla ed entra in area di rigore, controlla la sfera e con freddezza serve rasoterra l’accorrente Venuti che tira una bomba di destro che si insacca alle spalle del portiere biancorosso.

Il capitano fa 12

Al 17mo i salentini raddoppiano. Lucioni ruba palla poco prima del centrocampo e serve il liberissimo Falco, il talentino di Pulsano, giunto al limite tira, ma la palla è respinta da Puscitelli, la sfera arriva a capitan Mancosu che controlla e deposita in rete.

Falco la chiude

Trascorrono solo due minuti che arriva il terzo gol. passaggio filtrante di Mancosu per Falco che prende palla e, una volta all’interno dell’area da posizione defilata indovina un tiro a giro che trafigge l’estremo difensore degli emiliani.

Tumminello si sblocca

Al 28mo arriva il poker giallorosso tiro di mancosu, sempre lui, la palla viene respinta e arriva sui piedi di Tumminello che realizza la quarta marcatura. Per l’attaccante scuola Atalanta è il primo gol in maglia giallorossa.

Al 33mo la botta da fuori di Tumminello termina alle stelle.

Il Carpi accorcia

Al 35mo arriva il gol della bandiera degli emiliani. Batti e ribatti in area giallorossa con Bleve che compie una serie di miracoli in successione, sul tiro di Suagher, però, l’estremo difensore riesce sì a parare, ma quando la sfera aveva superato la linea di porta.

Giallorossi in 10

Al 38mo i salentini rimangono in 10 Lucioni compie un fallo si e il sig. Piscopo, mediocre la sua direzione di gara, molto fiscale non ci pensa due volte ed estrae il secondo cartellino giallo. al 43mo la botta di Mancosu si infrange sul palo e un minuto più tardio stessa sorte tocca al tiro di Falco.

Una ripresa stellare regala ai giallorossi il pronto riscatto dopo la sconfitta di Cremona. Dopo un primo tempo abbastanza difficoltoso, forse anche a causa del terreno di gioco ancora pesante, nei secondi 45 minuti sono scesi in campo determinati a vincere la gara. la presatzione è rimarcata anche dal fatto che, gol a parte, sul 4-0, gli uomini di Liverani non hanno corso un solo rischio (QUI per le pagelle). Si torna in campo il giorno di Pasquetta nella sfida in trasferta contro il Perugia.

U.S. Lecce: Bleve, Petriccione, Tachtsidis, Mancosu (Cap.), Palombi (20 st Tuminello), Meccariello, Falco, Tabanelli (11 st Majer), Venuti, Lucioni, Calderoni. A disp: Milli, Riccardi, Di Matteo, Arrigoni, Tumminello, Haye, Marino, Saraniti, Felici, Pierno, Majer, Doratiotto. Allenatore: Liverani

Carpi FC 1909: Piscitelli, Suagher, Pezzi, Vitale, Marsura, Arrighini (18 pt Vano), Pasciuti (Cap), Pachonik (18 st Rolando), Crociata (24 st Romairone), Coulibaly, Kresic. A disp: Serraiocco, Sambo, Marcjank, Sabbione, Buongiorno, Piscitella, Vano, Romairone, Rolando, Wilmots. Allenatore: Castori

Arbitro: Fabio Piscopo di Imperia Assistenti: Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Salvatore Affatato di Vco IV Ufficiale: Matteo Gariglio di Pinerolo

Marcatori: 11 st Venuti (L) 17 st Mancosu (L) 19 st Falco (L) 28 st Tumminello (L) 35 st Suagher (C)

Note: ammoniti 21 pt Vano (C) 45+3 Lucioni (L) 7 st Marino (L) 13 st Pasciuti (C) espulsi 38 st Lucioni (L) spettatori 9.360 incasso 87.907,34 angoli 4-4 recupero 3 pt 5 st.