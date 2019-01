Salernitana-Lecce 1-2, all’Arechi Mancosu e Palombi salgono in cattedra. Giallorossi a – 3 dalla vetta

Dopo il pareggio di sabato scorso che ha lasciato un po’ di amaro in bocca per la mancata vittoria contro il Benevento, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi nuovamente in campo in campo nella sfida che li ha visti opposti a un’altra compagine campana, la Salernitana.

Una partita che si è presentata difficile quella con gli uomini di Gregucci all’insegna soprattutto del fatto che la compagine granata proviene dal bel successo esterno ai danni del Palermo capolista che, anche oggi, è stato sconfitto, dalla Cremonese, questa volta.

In occasione della sfida dello stadio “Arechi” la formazione salentina può contare sul suo allenatore Fabio Liverani al quale ieri è stata annullata la squalifica.

Il tecnico romano, però, deve fare a meno di La Mantia che, nonostante la convocazione, a causa di un infortunio che lo costretto quasi tutta la settimana ad allenarsi a parte va in panchina, al suo posto c’è, quindi, Palombi. Per quel che riguarda il resto della formazione inziale, invece, confermati Tachtsidis e Fiamozzi, Meccariello gioca al posto di Bovo.

Lo schieramento iniziale

I giallorossi si schierano, quindi, con il consueto 4-3-1-2 con Vigorito tra i pali; difesa composta da Fiamozzi, Lucioni, Meccariello e Calderoni; Petriccione Tachtsidis e Scavone in mediana; Mancosu a sostegno del duo Palombi-Falco.

Il primo tempo

Il primo tiro in porta della sfida arriva dopo appena 24 secondi dal fischio d’inizio con il tiro all’interno dell’area di Mancosu, alla sua centesima presenza in giallorosso che termina alto.

Mancosu la sblocca

Trascorrono pochi minuti e al terzo il Lecce passa in vantaggio. Tachtsidis passa la palla a Mancosu e il centrocampista sardo, come da sua abitudine, non ci pensa due volte e scocca un sinistro da quasi trenta metri che trafigge Micai.

All’ottavo la punizione dal limite di Falco viene parata senza difficoltà dall’estremo difensore campano. Al 17mo giallorossi vicini al raddoppio. Mancosu si libera del diretto marcatore e passa a Scavone che crossa rasoterra all’indirizzo di Falco, il talento di Pulsano calcia di interno sinistro, ma il pallone viene respinto dal numero 12 salernitano. Passano solo trenta secondi e Mancosu ha l’occasione per siglare la doppietta, ma il suo destro al volo, solo davanti al portiere termina di pochissimo fuori.

Il gol dell’ex

Al 20mo i giallorossi raddoppiano. Filtrante con il contagiri di Tachtsidis per Palombi che, solo davanti a Micai, di punta anticipa l’uscita del portiere depositando in rete. Per la punta scuola Lazio è il gol dell’ex e il settimo della stagione in maglia giallorossa.

Al 23mo il destro dal limite di Tachtsidis e facile preda di Micai. Al 24mo il tiro-cross di Jallow viene parato da Vigorito. Al 27mo Salernitana vicina al gol con la botta dal limite di Jallow di pochissimo fuori. Al 35mo il sinistro dal limite di Scavone termina alto. Al 45mo il colpo di testa di Minala termina alto.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra i salentini con Andrea La Mantia che prende il posto di Filippo Falco. Trascorrono trenta secondi e i giallorossi vanno vicini al terzo gol. La Mantia crossa per Scavone che solo davanti a Micai manda alta. Il centrocampista leccese, però, al momento del tiro viene sbilanciato con un fallo da Andeìreson che il sig. Maggioni non ritiene tale. Al 56mo rischio per il Lecce. Cross di Vitale, Jallow anticipa Vigorito, ma il suo colpo di testa termina alto. Al 63mo secondo cambio per Liverani. Fuori l’autore del raddoppio Palmbi e dentro Pettinari. Al 68mo Lecce vicino al terzo gol. Slalom in area di Pettinari ma, solo davanti al portiere, al momento del tiro viene anticipato da Mantovani. Un minuto più tardi tocca a Scavone impensierire la Salernitana, con una botta al limite al volo che termina di poco fuori. Al 70mo Calderoni si divora letteralmente l’occasione del terzo gol, quando, solo davanti a Micai, si attarda troppo al tiro e viene anticipato dal portiere. Al terzo minuto di recupero Mancosu, dopo una corsa lunghissima, solo davanti a Micai, troppo stanco, spara alto dal limite.

Andreson accorcia le distanze

Al 71mo la Salernitana accorcia le distanze. Jallow, partito in sospetto fuorigioco entra in area e crossa, sul pallone si avventa Anderson che a porta vuota deposita in rete.

All’82mo ultimo cambio in casa salentina. Fuori Calderoni infortunato e dentro Venuti. All’83mo il tiro di Jallow termina alto. All’84mo il tiro dal limite di Di gennaro viene parato da Vigorito. Al 90mo la punizione dal limite di Vitale si infrange sulla barriera

Grazie a un grandissimo primo tempo i giallorossi conquistano tre punti e si portano a – 3 dalla vetta (clicca QUI e leggi le pagelle). Avrebbe potuto dilagare la formazione di Liverani, ma un po’ di imprecisione e forse qualche scelta non propriamente giusta del direttore di gara hanno fatto sì che si soffrisse fino all’ultimo minuto. A ogni modo i salentini a parte l’apprensione nelle azioni campane, non ha mai corso grandissimi rischi e il successo appare più che meritato. Venerdì si torna in campo nell’anticipo del “Via del Mare” contro l’Ascoli.