Lecce, domani a Pescara senza l’ex. Liverani: “basta superficialità, ce la giocheremo”

Stefano Pettinari, il grande ex di turno, salterà la sfida contro il Pescara. Questo il responso al termine della rifinitura di oggi guidata da mister Fabio Liverani: il problema muscolare che lo ha raggiunto nel dopo-Crotone costa all’attaccante giallorosso il ritorno allo stadio “Adriatico” dove, in maglia biancazzurra lo scorso anno, ha siglato 13 reti. Per lui oltre un mese di stop.

Un’assenza non da poco, quindi, per il Lecce che vive oggi la vigilia del posticipo dell’undicesima giornata di Serie B. Il match in terra abruzzese chiuderà il ciclo terribile di tre partite in una settimana, fruttato al momento un pareggio (a Foggia) e una fondamentale vittoria casalinga mercoledì’ scorso contro il Crotone.

Ora l’obietto è continuare sulla strada tracciata: le prestazioni delle ultime settimane fanno ben sperare, ma guai ad abbassare la guardia, tenendo d’occhio anche l’incognita stanchezza, tipica delle settimane così impegnative.

“Dobbiamo limare la superficialità e le piccole disattenzioni – ha spiegato stamane mister Fabio Liverani. Contro il Crotone ho visto alcune cose che non mi sono piaciute e in questi giorni ci abbiamo lavorato su”.

Piccola curiosità; domani Liverani festeggerà le 50 presenze in panchina a Lecce: “non amo molto i numeri, ma certamente è stato, ed è, un percorso importante. Abbiamo fatto molto bene in C e il programma sta proseguendo nel migliore dei modi in B. Io e il mio staff siamo riusciti a tirare il meglio da una squadra già costruita: poi ci abbiamo messo del nostro quest’anno e devo ringraziare la società per averci accontentato

Gli avversari? Per costruzione, è una squadra appetibile che lo scorso anno ha disputato i playoff. Sforna ogni anno tanti giovani promettenti, come Palazzi, Macin, Del Sole e Monachello. Accanto a loro tanta esperienza, con elementi che fanno la differenza in questa categoria. Le ripartenze la loro arma migliore. Sarà una gara difficile, la terza in 8 giorni, e servirà tantissima attenzione.

Capitolo formazione. Come di consueto Liverani non lascia trasparire nulla, ma il turno infrasettimanale appena giocato potrebbe agevolare qualche novità tra i titolari. Come detto non ci sarà Pettinari, al pari di Bovo e Riccardi, mentre sembra tutto pronto per il rientro di Falco.

“Filippo ha recuperato – dice – ma va gestito perché non ha i 90′ nelle gambe, ma farà parte della gara. Ha recuperato pienamente anche Scavone. Lucioni? Sarà a disposizione da martedì”. Sui singoli: “Tabanelli ha una storia che parla per sé. Ha disputato campionati importanti, fino a incorrere in qualche anno di difficoltà fisica che potevano minare l’equilibrio di un giocatore. Su di lui noi ci abbiamo scommesso, e lui ha dato le risposte migliori. Siamo stati bravi a stimolarlo, ma lui ha una grande forza

Martedì la preparazione riprenderà a Roma, dove la squadra resterà in ritiro fino alla prossima trasferta di sabato prossimo contro il Cosenza. “Abbiamo fatto delle valutazioni con la società e abbiamo deciso di evitare al massimo gli spostamenti, preferendo restare a Roma per qualche giorno. In queste due trasferte vogliamo tirar fuori il massimo”.

I convocati

Questa la lista dei convocati: 1. Bleve 2. Riccardi 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 8. Mancosu 10. Lepore 11. Torromino 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Dubickas 19. La Mantia 20. Falco 21. Tsonev 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25 . Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 29. Armellino 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli.