Lecce-Crotone 1-0, nella notte delle streghe Vigorito ammalia i calabresi. Decide Venuti

Dopo l’esaltante rimonta che ha visto i giallorossi, sabato scorso nel Derby con il Foggia, riuscire a riprendere una gara che a una ventina di minuti dal fischio finale sembrava compressa, tempo qualche ora di riposo al termine della sfida in terra dauna e alcune giornate di allenamento inteso, che gli uomini di mister Fabio Liverani sono scesi nuovamente in campo questa sera nella partita che li ha visti opposti al Crotone.

La compagine salentina ha cercato nei 90 minuti più recupero di ritrovare quella vittoria che manca dalla trasferta di Verona e lo ha fatto con una formazione che, partita con ben altre aspettative, a causa della crisi di risultati, ha esonerato l’allenatore Giovanni Stroppa sostituito in panchina da una vecchia, non troppo, conoscenza del calcio leccese: l’ex Campione del Mondo Massimo Oddo che ha indossato la casacca pugliese nella stagione 20111/2012 che culminò prima con la retrocessione in B e poi con quella in Lega Pro sentenziata dai tribunali. L’innzio di un inferno durato sei anni, insomma.

Cionostante, nel match di oggi non è stato l’ex Milan a guidare i giallorossi calabresi, bensì il tecnico della Primavera, Ivan Moschella.

In occasione dell’incontro il tecnico romano si vede costretto ancora a fare a meno di Bovo e Falco ma, nel corso della conferenza stampa pre-gara ha annunciato alcune novità nell’undici iniziale.

Venuti riprende il suo posto sulla corsia destra di difesa, mentre, ripartono dal primo minuto anche Tabanelli e Palombi con Scavone, invece non è presente neanche in panchina, mentre Palombi viene schierato in avanti insieme a La Mantia

La formazione iniziale

Il lecce si schiera dunque in campo con il consueto 4-3-1-3 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Venuti, Meccariello, Marino e Calderoni; Tabanelli, Arrigoni e Petriccione in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco La Mantia-Palombi.

Primo tempo

Il primo pericolo della gara lo porta il Crotone al sesto. Cross di martella e incornata di Simy, sulla palla, però, Vigorito compie il miracolo. All’11mo buona azione per il Lecce con il tiro-cross di Palombi deviato in corner da Vaisanen. Al 19mo seconda occasione da gol per il Crotone e secondo miracolo di Vigorito. Ripartenza per i calabresi, cross con il contagiri di Firenze per l’incornata di Simy e parata sulla linea di porta dell’estremo difensore giallorosso. Al 24mo occasione per i salentini. Cross di Calderoni e incornata di Lamantia. Sfortunatamente la sfera rimpalla su Marchizza e termina in angolo. Al 32mo il rasoterra dal limite di Tabanelli rimpallato da un avversario termina a lato.

Venuti porta il Lecce in vantaggio

Al 36mo i giallorossi passano in vantaggio. Venuti prende palla al limite ed entra in area, supera il diretto marcatore e tira, la palla rimpalla sul braccio di Golemic e termina in porta.

Al 42mo calabresi a un passo dal pareggio. Tiro a giro dal limite di Rohden e terzo intervento decisivo di Vigorito che toglie il pallone dall’angolino alto alla sua destra.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione di gioco. Il primo tiro della ripresa è di Tabanelli al terzo, ma la palla termina alle stelle. Al settimo pericolo per i giallorossi con la botta da 30 metri di Faraoni di poco alta. Al nono il Lecce potrebbe raddoppiare, ma La Mantia, solo davanti a Cordaz si lascia ipnotizzare dal portiere crotonese. Al 12mo, invece, è Palombi che butta alle ortiche l’occasione per segnare il secondo gol. Mancosu prende palla a centrocampo e passa a Meccariello che si invola sulla fascia e serve l’attaccante ex Lazio che a porta vuota manda a lato. Al 17mo Crotone sfortunatissimo. Vigorito rinvia malissimo sul corpo di Simy, la palla supera il portiere giallorosso, ma sulla linea di porta è lo stesso estremo difensore ex Frosinone a parare, la sfera termina sui piedi dell’attaccante nigeriano che tira a botta sicura con il portiere salentino che si oppone miracolosamente. Al 22mo salentini nuovamente vicinissimi al raddoppio, lancio lungo di Venuti e rovesciata al volo di Calderoni sulla quale Cordaz si supera. Al 30mo il tiro di Martella termina a lato. Al 37mo Crotone nuovamente a un passo dal pareggio con il colpo di testa del solito Simy che di pochissimo sorvola il montante. Al 38mo arriva la replica dei giallorossi, Pettinari lancia Palombi, ma il rasoterra della punta romana, supera Cordaz ma va a infrangersi contro il palo.

Nella notte delle streghe Vigorito Ammalia il Crotone. Grazie alle sue parate, infatti, i giallorossi non sono capitolati nel primo tempo. Partita dai due volti quella vista questa sera, un primo tempo in cui i Calabresi meritavano di stravincere e ripresa nella quale i giallorossi sono risultati molto, troppo spreconi. A ogni modo i giallorossi ritornano alla vittoria dopo due turni (QUI le pagelle) e continuano a frequentare le zone alte della classifica. Lunedì sera il posticipo in casa del Pescara.

Tabellini

U.S. Lecce: 22 Vigorito, 4 Petriccione, 6 Arrigoni (Cap), 8 Mancosu (38 st Haye), 14 Palombi, 15 Marino, 16 Meccariello, 18 Meccariello, 19 La Mantia (26 st Pettinari), 23 Tabanelli, 24 Venuti; 27 Calderoni A disp: 1 Bleve, 32 Milli, 3 Di Matteo, 5 Cosenza, 10 Lepore, 11 Torromino, 13 Haye, 17 Pettinari, 18 Dubickas; 21 Tsonev, 28 Fiamozzi, 29 Armellino. Allenatore: Liverani

F.C. Crotone: 1 Cordaz (Cap), 6 Rohden, 7 Firenze (26 st Budimir), 8 Stoian, 11 Faraoni (18 st Crociata), 18 Barberis, 19 Marchizza (28 pt Golemic), 23 Vaisanen, 25 Simy, 36 Martella, 31 Sampirisi A disp.: 12 Figliuzzi, 22 Festa, 2 Curado, 3 Cuomo, 5 Golemic, 16 Crociata, 17 Budimir, 20 Molina, 21 Zanellato, 27 Valietti, 32 Spinelli, 33 Aristoteles Allenatore: Moschella

Arbitro: Forneau di Roma 1 Assistenti: Pagnotta di Nocera Inferiore-Bresme di Bergamo IV Ufficiale: Dionisi di L’Aquila

Marcatori: 36 pt Venuti (L)

Note: ammoniti 39 st Tabanelli (L) 45 st Stoian (C) spettatori 8.952 incasso 81.437,407 angoli 6-5 per il Lecce recupero 3 pt 5 st.