Lecce di scena contro il Pisa alla ricerca del sesto successo di fila. Le probabili formazioni

Monza di Berlusconi e la formazione campana. Il Lecce vive un grandissimo momento di forma, grazie al successo sulla Salernitana , ha allungato a 4 punti il divario dalle inseguitrici che sono ildi Berlusconi e la formazione campana.

Oggi alle 15 all’Arena Garibaldi i ritmi incessanti del campionato di Serie B mettono sulla strada dei salentini il Pisa di Luca D’Angelo che, all’andata, rifilò loro 3 reti a domicilio ma che ora è reduce dalla sonora sconfitta rimediata a Pescara che ne ha rallentato il cammino in ottica play-off.

Un avversario di qualità contro cui servirà esprimersi su livelli importanti per cercare di proseguire nella striscia di vittorie che porterebbe al record di sei vittorie consecutive nel campionato di Serie B mai raggiunto dai giallorossi.

In casa Pisa mister D’Angelo dovrebbe affidarsi in attacco alla coppia composta da Marsura (Vido e Palombi le alternative) e l’ex di turno Marconi. A loro sostegno, sulla trequarti, dovrebbe vedersi Gücher. In mediana Quaini sarà il playmaker, con Marin e Mazzitelli al suo fianco nel ruolo di mezzali. In difesa, davanti al portiere Gori, Birindelli (favorito su Belli) e Lisi agiranno da terzini, con Caracciolo e Simone Benedetti a comporre la coppia centrale.

Nuova partita senza capitan Mancosu per il Lecce di Corini, chiamato ancora a fare a meno del centrocampista sardo dopo l’intervento per appendicite. Out anche Adjapong, Felici e Listkowski.

Davanti a Gabriel come al solito dovrebbe esserci la coppia di difesa composta da Lucioni e Meccariello, mentre a destra dovrebbe agire ancora una volta Maggio e a sinistra Gallo.

A centrocampo Hjulmand si candida a rilevare in regia Tachtsidis, mentre Majer e Björkengren saranno le due mezzali ai suoi lati. In attacco sarà nuovamente Pettinari ad affiancare il bomber Coda, con lo scozzese Henderson confermato nel ruolo di trequartista alle loro spalle.

Probabili formazioni:

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, S. Benedetti, Lisi; Marin, Quaini, Mazzitelli; Gücher; Marsura, Marconi. All. D’Angelo

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Pettinari. All. Corini

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli.