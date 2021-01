Lecce-Reggina: recuperi in difesa, guai in attacco. Le probabili formazioni

Torna la Serie B dopo la sosta. Il break che si è concesso il campionato cadetto dopo un dicembre di fuoco, è già finito: la diciottesima giornata ha preso il via nel tardo pomeriggio di ieri e oggi sarà il turno del Lecce. I giallorossi, reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Monza, questo pomeriggio saranno di scena allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, ospiti di una Reggina a caccia di punti salvezza.

Ma per i salentini l’imperativo è dare continuità agli ultimi buoni risultati: uscire indenni dalla trasferta calabrese, proiettarsi al biog match contro la capolista Empoli e chiudere nel miglior modo possibile il girone d’andata. Un passo per volta, però, perché l’impegno di oggi è tutt’altro che agevole. Per mister Eugenio Corini la sosta non è stata propriamente benevola: è vero che il gruppo ha tirato il fiato, ma è altrettanto vero che molte pedine si sono fermate strada facendo e oggi gli uomini su cui poter contare sono davvero pochi.

A sorridere, infatti, è solo il reparto centrale della difesa, con Lucioni, Dermaku e Meccariello tutti a disposizione, mentre per le corsie esterne Adjapong e Calderoni non sono al top. Problemi pesanti anche in attacco: Paganini, Rodriguez, Falco e Pettinari sono rimasti in Salento (per motivazioni diverse) e dalla cintola in su le scelte sono pressoché obbligate.

Tra i pali Gabriel proverà a blindare la sua porta per la seconda volta di fila, mentre davanti a lui dovrebbero agire Adjapong, Lucioni, Dermaku e Zuta (con il versatile Meccariello pronto a dare manforte a gara in corso); in mezzo Tachtsidis dirigerà l’orchestra, affiancato da Henderson e di uno tra Björkengren o Listkowski (out anche Majer), mentre in avanti scontato l’impiego dal 1′ di Mancosu, Stepinski e Coda.

I padroni di casa, invece, si presenteranno con un 4-2-3-1 composto da Guarna in porta, Del Prato, Cionek, Loiacono e Di Chiara in difesa, Crisetig e Bianchi tra le linee, Situm, Folorunsho e Liotti tris alle spalle di Rivas. Per mister Marco Baroni l’intento è di mandare in archivio l’ultimo KO contro l’Ascoli.

Reggina-Lecce sarà diretta dal signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo: calcio d’inizio alle ore 16 con diretta streaming sui canali di DAZN.

18ª giornata

Come anticipato, il campionato è ripartito già ieri con due anticipi. In campo Chievo e Frosinone: i clivensi hanno infilato il settimo risultato utile consecutivo battendo un ostico Entella (2-1), mentre i ciociari non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Vicenza, con i padroni di casa addirittura più pericolosi.

Oggi occhi puntati su Lecce e Monza entrambe impegnate contro le calabresi, ma l’attesa è tutta per il big match di domenica sera, con lo scontro al vertice tra Empoli e Salernitana.

Chievo 2 – Virtus Entella 1

LR Vicenza 0 – Frosinone 0

Pordenone-Venezia (oggi h. 14)

Monza-Cosenza (oggi h. 14)

Pisa-Brescia (oggi h. 14)

Cittadella-Ascoli (oggi h.14)

Reggina-Lecce (oggi h. 16)

Pescara-Cremonese (dom. h.15)

Empoli-Salernitana (dom. h 21)

Spal-Reggiana (lun. h. 21)

La classifica

Empoli 34, Salernitana 31, Monza e Cittadella* 30, Spal 29, Chievo Verona* 27, Frosinone e Lecce 26, Venezia 25, Pordenone 24, Brescia 21, Pisa* e Vicenza 20, Reggina 17, Pescara 16, Cosenza, Cremonese e Reggiana* 15, Entella+ 14, Ascoli 13.

(*una partita in meno; +una partita in più)