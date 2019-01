Lecce, La Mantia out ma ‘entra’ Tumminello. Petriccione: “Sabato a Salerno gara calda”

Allenamento pomeridiano nella giornata di ieri per il Lecce che si è ritrovato alla “Cittadella dello Sport” di Martignano per entrare nel vivo della settimana che condurrà alla sfida in trasferta, sabato alle ore 18, sul campo della Salernitana.

Come registrato nella giornata di martedì, anche ieri Andrea La Mantia ha lavorato a parte: per lui si è presentato un trauma distorsivo alla caviglia destra e, a questo punto, il suo impiego allo stadio “Arechi” è fortemente in discussione. Per il resto, gruppo a ranghi completi, in attesa di accogliere un paio di nuovi innesti. Su tutti c’è Marco Tumminello, atteso in Salento in giornata. Per lui in programma visite mediche e firma sul contratto. Poi si presenterà all’allenamento fissato oggi pomeriggio al “Via del Mare”, dove, tra l’altro, sono attesi gli Ultras Lecce per un momento di incoraggiamento.

A parlare ai microfoni dei cronisti, intanto, quest’oggi è stato Jacopo Petriccione, autentica colonna portante dello scacchiere tattico giallorosso (per lui 18 presenze in 19 giornate).

“Dopo la gara di sabato con il Benevento vedo il bicchiere molto pieno. Abbiamo affrontato una squadra costruita per vincere il campionato e fin dai primi minuti della gara si è vista la nostra supremazia. Abbiamo costruito diverse situazioni pericolose e siamo stati puniti sull’unico nostro errore”.

Stagione da assoluto protagonista per lui, come detto, ma la concorrenza adesso inizia ad essere più agguerrita che mai. Con l’arrivo di Panagiotis Tachtsidis, infatti, nell’ultima partita è ‘scivolato’ nella posizione di mezzala, lasciando al greco la cabina di regia.

“Come ho detto altre volte mi sento più un play di centrocampo, anche se con il gioco di mister Liverani cambia poco tra il giocare centrale davanti alla difesa o da mezzala.

Tra due giorni saremo impegnati a Salerno e giocheremo in uno stadio caldo. Per un giocatore questo tipo di partite sono le più belle da giocare. A mio modo di vedere con la Salernitana dovremo prestare la massima attenzione nella nostra fase di possesso, per evitare di commettere errori e prestare il fianco alle loro ripartenze”.

Infine, è partita la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio di Salerno riservato ai tifosi del Lecce: potrà mettersi in viaggio verso la Campania solo chi è in possesso della Tessera del Tifoso. Costo del tagliando 14 euro.