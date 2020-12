Domani giallorossi contro la Spal, Lanna: “Serve risposta emotiva. Pronti a fare una grande gara”. I convocati

Superato – si spera – lo shoccante 0-3 subito in casa per mano del Pisa, per il Lecce è già vigilia di un ennesimo big match. Il pesante KO di sabato scorso, infatti, può essere prontamente riscattato dai giallorossi domani pomeriggio, quando cioè saranno di scena allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara contro la Spal.

Un altro scontro ai piani della classifica dunque che sarà molto indicativo circa l’immediato futuro del campionato dei salentini: interrotta la striscia di nove risultati utili consecutivi, Gabriel e soci sono tornati sulla terra e ora devono dimostrare di saper rimediare agli scivoloni. Cosa che è già successa (la striscia di imbattibilità era stata inaugurata proprio dopo un 3-0, quello di Brescia), ma la prestazione vista al “Via del Mare” contro i pisani è stata tra le peggiori degli ultimi anni e il rischio di un forte contraccolpo psicologico è concreto.

Giura, invece, di aver fatto tesoro dei tanti errori commessi Salvatore Lanna, chiamato ancora a sostituire Corini in panchina. L’allenatore in seconda dei giallorossi è intervenuto questa mattina prima della partenza alla volta dell’Emilia.

“Escludo un calo fisico, perché la partita è stata negativa sotto tutti i punti di vista. L’ho detto dopo la gara che ci siamo trovato di fronte a un calo mentale, la squadra veniva da nove risultati utili consecutivi e ciò significa che stava facendo bene. Bisogna ripartire da lì, voltare pagina, parlare e analizzare la partita contro il Pisa, ma con la mente rivolta alla Spal”, ha affermato Salvatore Lanna nella consueta conferenza stampa pre gara..

Sulla formazione in campo dal 1′ il vice di Corini non si sbottona. Verosimilmente gli esperimenti messi in campo contro il Pisa verranno accantonati, ma c’è l’incognita Mancosu. Il capitano, infatti, nelle ultime ore ha accusato una dolenzia al retto femorale della coscia destra. Gli esami strumentali hanno scongiurato lesioni, ma il suo impiego è in dubbio. Ancora out invece Dermaku: il difensore albanese non figura tra i convocati.

“Dermaku ha iniziato un percorso di recupero, così come Felici. Per quel che riguarda Mancosu, per fortuna gli esami hanno scongiurato problemi fisici, di conseguenza, è a disposizione dell’allenatore che deciderà se schierarlo dall’inizio. falco, invece, si è allenato regolarmente, è normale che dopo la partita di sabato e il problema che ha avuto sia un po’ affaticato, ma è arruolato anche lui.

I ragazzi sono pronti a fare una grande partita, consapevoli della scorsa prestazione, ma al tempo stesso sono consapevoli delle loro qualità, quindi, abbiamo recuperato, ci siamo preparati bene e siamo consapevoli di dover incontrare una compagine forte.

Giocare dopo tre giorni è un bene, perché dà modo di concentrarsi sull’impegno successivo, perché bisogna velocemente eliminare le scorie della sconfitta con i toscani e focalizzare le attenzioni sull’incontro con gli estensi.

Domani si affronteranno due formazioni con caratteristiche differenti. Siamo convinti che la nostra compagine darà una risposta da un punto di vista emotivo. Dovranno dimostrare di avere quel carattere, voglia e tenacia che hanno sempre messo in campo perché affrontiamo un undici che come noi sta facendo un grande campionato e sarà un bel test.

Per il momento non c’è alcuno che abbia preso il largo in classifica, è importante continuare a fare bene e rimanere incollati al gruppo e fare prestazioni di un certo tipo. Gli scontri diretti sono importanti e siamo sicuri che domani sera avremo una prestazione di carattere e di spessore.

Ci aspettiamo un avversario solido, che ha qualità importanti anche perché dispone di giocatori brevilinei, tecnici, molto bravi nelle ripartenze e una difesa solida, ma siamo conviti di poterci contrapporre bene con le nostre armi, in quanto abbiamo tutti gli elementi per farci valere”

I convocati

Eccola, quindi, la lista dei 23 giocatori convocati al termine dell’allenamento di rifinitura: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Falco 11. Adjapong 13. Rossettini 14. Stepinski 15. Monterisi 18. Pierno 19. Listkowski 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 27. Calderoni 34. Maselli 37. Majer 53. Henderson 77. Tachtsidis

la 14^ giornata parte già stasera

Non conosce davvero soste il campionato cadetto in questo fitto mese di dicembre. Il 14esimo turno, infatti, scatta già questa sera con l’anticipo tra Salernitana ed Entella. Un testacoda dal pronostico che sembra scontato, ma i liguri vogliono a tutti i costi il primo successo stagionale.

Di seguito il quadro completo del 14^ turno:

Salernitana-Entella (oggi h. 21)

Cittadella-Frosinone (mart. h. 19)

Cosenza-Venezia (mart. h. 19)

Vicenza-Reggina (mart. h. 19)

Monza-Ascoli (mart. h. 19)

Pescara-Brescia (mart. h. 19)

Pisa-Chievo (mart. h. 19)

Pordenone-Cremonese (mart. h. 19)

Spal-Lecce (mart. h. 19)

Empoli-Reggiana (mart. h. 21)