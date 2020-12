Il Lecce cerca riscatto sul campo della Spal: Coda torna a guidare l’attacco. Le probabili formazioni

Parlare di scontro decisivo il 21 dicembre è forse esagerato, ma è chiaro che l’esito del big match in programma questa sera tra Spal e Lecce sarà molto indicativo per il prosieguo del campionato dei giallorossi. I ragazzi di Corini (ancora assente causa covid) sono chiamati a riscattare prontamente la disastrosa prova messa in scena contro il Pisa e costata il pesante 0-3 casalingo.

Esperimenti da accantonare e lucidità da ritrovare per i salentini che a Ferrara, nell’ennesimo scontro al vertice di questo estenuante dicembre, devono tornare ad indossare l’abito più bello, quello che più si addice alla rosa allestita dal Direttore Pantaleo Corvino. Molti necessiterebbero di tirare il fiato, è vero, ma da tutta la squadra i tifosi si attendono una prova di carattere dopo l’umiliazione di sabato scorso.

Salvatore Lanna, ancora in panchina, deve rinunciare sempre a Dermaku e deve decidere – insieme allo staff tecnico – se rischiare dal 1′ Mancosu (alle prese con una dolenzia al retto femorale della coscia destra) o se farlo partire nuovamente dalla panchina. L’unica certezza pare essere il ritorno tra i titolari di Massimo Coda. Il capocannoniere giallorosso non timbra il cartellino da tre giornate e anche per lui è tempo di tornare a macinare reti.

Per il resto, il duo Lanna-Corini punterà sul quartetto difensivo più utilizzato: per Adjapong, Lucioni, Meccariello e Calderoni, però, è tempo di registrarsi definitivamente dopo le numerose leggerezze dell’ultimo periodo. Gabriel è naturalmente inamovibile tra i pali, mentre a centrocampo potrebbero agire Tachtsidis, Majer ed Henderson (rifiaterà Paganini). Nel pacchetto offensivo, come detto, l’unica certezza è Coda: gli altri due posti se li giocano Mancosu, Falco, Listkowski e Stepinski.

Anche in casa Spal il periodo non è dei più brillanti. I soli due punti conquistati nelle ultime tre uscite non hanno permesso agli estensi di agguantare il primato in classifica, distante al momento 5 punti. Mister Marino opterà ancora per il modulo con il doppio trequartista: Thiam in porta, l’ex Tomovic, Vicari e Sernicola in difesa, Strefezza, Esposito, Missiroli e Sala al centro, mentre Castro e Di Francesco agiranno alle spalle di Paloschi.

Spal-Lecce sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1: calcio d’inizio alle ore 19 con diretta streaming sui canali di DAZN.

Via alla 14^: torna al successo la Salernitana

Nel frattempo il quattordicesimo turno di campionato è scatto ieri con l’anticipo tra Salernitana ed Entella. Un testacoda più complicato del previsto per i campani che in rimonta riescono a vincere dopo tre turni di astinenza. Il 2-1 finale vale, al momento, di nuovo il primato in classifica.

Di seguito il quadro completo del 14^ turno:

Salernitana 2 – Entella 1

Cittadella-Frosinone (oggi h. 19)

Cosenza-Venezia (oggi. h. 19)

Vicenza-Reggina (oggi h. 19)

Monza-Ascoli (oggi h. 19)

Pescara-Brescia (oggi h. 19)

Pisa-Chievo (oggi h. 19)

Pordenone-Cremonese (oggi h. 19)

Spal-Lecce (oggi h. 19)

Empoli-Reggiana (oggi h. 21)