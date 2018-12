Liverani ritrova La Mantia, poi tutto confermato: le probabili formazioni di Lecce-Spezia

Poche novità in casa Lecce in vista dell’ultima sfida dell’anno. Questa sera i giallorossi sanno di scena allo stadio “Picco” di La Spezia, ospiti dei bianconeri padroni di casa. Lo Spezia, reduce dalla vittoria giovedì sera a Crotone, si appresta così a ricevere un Lecce più riposato dopo il turno di riposo osservato, ma deciso ad alimentare una classifica a dir poco sorprendente.

Per la sfida delle ore 21 (che chiuderà la 19^ giornata di campionato e il girone d’andata), il Lecce intende dare seguito alla vittoria ottenuta una settimana fa contro il Padova e per farlo Liverani è orientato a confermare per lunghi tratti l’ultimo undici titolare, nonostante la grande abbondanza. Una sola eccezione: in campo tornerà Andrea La Mantia. L’ariete ex Entella, smaltito lo stato influenzale, tornerà a guidare l’attacco. Solo panchina per Pettinari e Palombi.

E allora, davanti a Vigorito, spazio ancora una volta Venuti, il quale comporrà la difesa insieme a Lucioni, Meccariello e Calderoni; nessuna novità nemmeno a centrocampo con Petriccione perno centrale affiancato da Scavone e Armellino (entrambi in gol sette giorni addietro); in attacco Mancosu dietro a Falco e La Mantia.

Per lo Spezia, invece, sarà un 4-3-3, ma con tante incognite dopo il turnover infrasettimanale. Ad ogni modo, gli indizi portano verso il seguente 11 iniziale: Lamanna tra i pali, in difesa De Col, Terzi, Capradossi eAugello; Mora, Ricci, Bartolomei trisi in mediana, Gyasi, Okereke e Pierini in attacco.

A dirigere l’incontro sarà il signor Davide Ghersini della sezione di Genova: ultimo fischio d’inizio del 2018 fissato per le ore 21. Diretta streaming in esclusiva su DAZN.