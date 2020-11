Virtus Entella-Lecce 1-5, in Liguria è dominio. Giallorossi servono la cinquina

Bissare il successo ottenuto lunedì sera contro il Pescara, il primo tra le mura amiche dello stadio “Via del Mare”, mettere fieno in cascina e trovare quella continuità di vittorie che consentirebbe di poter dire, senza se e senza ma, di dire la propria in campionato.

Dopo i tre punti conquistati ai danni della formazione abruzzese, questa sera i giallorossi di mister Eugenio Corini, nuovamente in panchina dopo aver scontato il turno di squalifica, sono scesi in campo sul terreno di gioco dello stadio “Comunale” di Chiavari, nella sfida che li ha visti opposti alla Virtus Entella.

In occasione della sfida contro gli uomini di Tedino, il tecnico bresciano si vede costretto a fare a meno, oltre che a Dermaku e Listkowski, anche di Pettinari, ma ritrova Falco che però si accomoda tra le riserve, per il resto, l’allenatore fa suo il famoso detto “squadra che vince non si cambia” e sostituisce un solo calciatore tra i titolari e, per l’esattezza, Zuta che prende il posto di Calderoni.

La formazione inziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, difesa composta da Adjapong, Lucioni, Meccariello e Zuta; Paganini, Tachtsidis ed Henderson in mediana; Mancosu a sostegno della coppia d’attacco Coda-Stepinski.

Il primo tempo

La prima azione di rilievo del match arriva soltanto al 14mo ed è un rischio per il Lecce. De Luca prende palla, entra in area, finta il dribbling e tira di unta con la sfera che finisce di poco fuori. Al 17mo la punizione dal limite del capitano viene deviata in corner dalla barriera. Al 19mo la botta di Rapuano finisce alle stelle. Al 21mo ci prova Tachtsidis con una punizione dal limite con la sfera che termina sopra al montante. Al 22mo il tiro a giro di Petrovic è alto. Al 34mo il rasoterra di Adjapong va a lato. Al 36mo Mancosu spara altissimo.

Il bomber non perdona

Al 37mo arriva il vantaggio per i giallorossi. Henderson arriva al limite del l’area e tira, Borra respinge, la sfera termina sui piedi di Mancosu che crossa e Coda, sceglie il tempo alla perfezione e di testa trafigge l’estremo difensore dei liguri.

Al 43mo Paganini va vicino al raddoppio. Cross con il contagiri di Mancosu e inserimento del calciatore ex Frosinone il cui tiro termina tra le braccia del portiere avversario.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file dei salentini, fuori Zuda e dentro Calderoni.

Pronti-via Henderson raddoppia

Al 47mo arriva il secondo gol dei salentini. Mancosu prende palla sulla sua trequarti, riparte e giunto al limite dell’area di rigore passa a Henderson che solo davanti al portiere ha tutto il tempo per prendere la mira e depositare in porta.

I genovesi accorciano

Al 49mo arriva la marcatura ligure. Palla a Curarrino che crossa con il contagiri per la testa di De Luca, Gabriel riesce ad arrivarci, ma non a impedire che la sfera termini in porta. Al 54mo l’estremo difensore dei genovesi abbranca in presa il rasoterra di Tachtsidis.

Al 50mo giallorossi nuovamente vicini al gol. Cross con il contagiri del solito Mancosu e tiro al volo di esterno da parte di Coda con Borra che compie un miracolo.

A segno il capitano

Al 59mo arriva la terza marcatura dei giallorossi. Lancio lungo di Mancosu, Coda appoggia per l’accorrente Stepinski che tira al volo, la palla viene “parata” da Paolucci, per il sig. Rapuano è penalty ed espulsione. sul dischetto si presenta il capitano che suggella la sua prestazione sontuosa con il gol.

Poker di Paganini

Al 65mo Paganini si sblocca. Henderson passa ad Adjapong, l’esterno emiliano entra in area, tira, Borra respinge, ma sulla testa del calciatore ex Frosinone che segna a porta vuota.

Al 70mo Mancosu spara alto su passaggio di Tachtsidis e al 73mo ci riprova, ma Borra si distende e para.

E sono cinque

All’ultimo minuto di recupero arriva la cinquina. Calderoni si invola sulla sinistra e crossa alla perfezione per Stepinski che di testa la mette sul secondo palo.

Una prestazione sontuosa regala la seconda vittoria consecutiva, la terza in campionato, ai giallorossi che oggi, anche se a confronto di un avversario tecnicamente molto meno dotato, hanno dettato legge. I salentini, trascinati da un capitano sugli scudi, hanno sempre dominato la partita, dettato legge, segnato tanto e creato anche diverse occasioni, senza subire, gol a parte, molti rischi (leggi QUI le pagelle). Adesso, dopo questo tour de force tra Campionato e Coppa Italia, per i ragazzi di Corini è tempo di rifiatare e di fermarsi per la pausa delle nazionali. Il 21 novembre si ritorna in campo al “Via del Mare nella gara contro la neopromossa Reggiana.