Acerrana-Nardò 2-2, i granata agguantano il pari nel recupero

Il derby del Toro tra Acerrana e Nardò va in scena allo stadio “Arcoleo” e vede come protagonista assoluto del match il neretino D’Anna che porta in vantaggio gli ospiti a inizio gara e poi agguanta un insperato pareggio all’ultimo respiro dopo il successivo ribaltone dei padroni di casa firmato da Elefante e Ndiaye.

Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Davì, Fornasier e Pinto; in mediana agiscono Vrdoljak, Milli e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti D’Anna e Piazza.

Primo tempo

Pronti via ed il Nardò va subito in vantaggio. Al 3’ calcio di punizione di Vrdoljak, l’estremo difensore campano Rendina si lascia sfuggire il pallone di mano, ne approfitta D’Anna che deposita in rete. Pronta la reazione dell’Acerrana che due minuti dopo con Elefante riesce a realizzare il gol del pareggio ma il direttore di gara annulla su segnalazione del primo assistente. Al 16′ Laringe va via sulla fascia sinistra, pallone in mezzo per la testa di Fontana, sfera che termina tra le braccia di De Luca. Due minuti più tardi è la volta di Fabiano che prova a colpire direttamente da calcio piazzato, pallone che va fuori di poco. Al 32′ arriva il pareggio dei padroni di casa: Todisco dalla destra mette in mezzo per Elefante che di prima intenzione trova l’angolo giusto per battere De Luca. Reazione Nardò al 37’ con un cross radente di Correnti, D’Anna sfiora l’impatto vincente. Squadre al riposo sul risultato di 1-1.

Secondo tempo

Nella ripresa è sempre l’Acerrana a fare la partita. Al 49′ un lancio perfetto di Langella mette in condizione Laringe di calciare verso la porta, tiro sbagliato e palla sul fondo. Un minuto dopo Elefante offre una palla perfetta per Esposito che sbaglia la mira e conclude fuori da ottima posizione. Al 53′ il gol del sorpasso campano: Laringe serve Elefante che prima finta il tiro e poi scarica su Ndiaye che trafigge De Luca. Sulle ali dell’entusiasmo l’Acerrana al 68′ per ben due volte va vicina a chiudere la partita, prima con Elefante e successivamente con Ndiaye, trovando l’ottima risposta di De Luca. Al 72′ ancora un’azione per i padroni di casa con Todisco che pennella un buon pallone per Laringe che manca l’appuntamento con il tiro. Al minuto 81 è sempre l’Acerrana a creare grazie ad una bella combinazione Langella-Laringe con la palla che arriva a Fabiano e l’anticipo fondamentale dell’estremo difensore De Luca. Un minuto dopo ci prova ancora Laringe a mettere il sigillo alla gara con una conclusione a giro, De Luca devia in corner. Nei minuti di recupero, arriva la doccia gelata per l’Acerrana che subisce il pareggio del Nardò grazie ad una girata al volo fantastica di D’Anna che permette al Nardò di agguantare il pareggio e tornare a casa con un punto buono per muovere la classifica.

Nel prossimo turno in programma domenica 24 novembre il Nardò ospita il Martina.

SERIE D – Girone H: risultati 12ª giornata



Acerrana-Nardò 2-2 Brindisi-Matera 1-1 Casarano-Ugento 2-1 Costa d’Amalfi-Fidelis Andria 1-1 Fasano-Virtus Francavilla 0-1 Gravina-Francavilla 0-0 Ischia-Manfredonia 0-2 Martina-Angri 4-1 Palmese-Nocerina 3-2

CLASSIFICA

Nocerina 26, Casarano 26, Virtus Francavilla 25, Fidelis Andria 22, Gravina 20, Palmese 20, Nardò 19, Martina 19, Matera 18, Angri 13, Acerrana 13, Ischia 12, Francavilla 11, Fasano 9, Ugento 9, Costa d’Amalfi 9, Manfredonia 8, Brindisi -3

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti