Nardò-Manfredonia 1-3, nel turno infrasettimanale Toro ancora corsaro in trasferta

Quattro vittorie su quattro trasferte da inizio stagione regalano al Nardò il titolo di squadra corsara. Nel turno infrasettimanale valevole per l’ottava giornata di campionato, al “Miramare” i granata battono 3-1 il Manfredonia e restano in scia playoff del girone H di Serie D.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo deve fare a meno di Davì squalificato e degli infortunati Ciracì, Gianfreda e Ziello, e schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Pinto e Calderoni; in mediana agiscono Addae, Vrdoljak e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Piazza e Maletic.

Primo tempo

Partita su bei ritmi con il Manfredonia che dopo otto minuti prova a fare la voce grossa con Giacobbe, tiro al volo che termina al lato. All’11 i padroni di casa trovano la rete con Carbonaro ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Dopo un buon avvio dei sipontini è il Nardò però a passare al primo affondo: al 17’ su cross dalla sinistra di Correnti, coordinazione splendida di Piazza che con il destro batte Vlasceanu. Al 23’ Addae ci prova dalla distanza, pallone fuori di poco. Un minuto dopo il Manfredonia risponde con un bel fraseggio di Carbonaro che mette in mezzo per Giacobbe, provvidenziale anticipo di Correnti che devia in angolo. Al 28’ i granata raddoppiano con Correnti che approfitta di uno svarione difensivo di Ningue e batte Vlasceanu con un preciso diagonale. Il Manfredonia prova a reagire al 41’ con un tiro di Carbonaro bloccato da De Luca e al 44’ con Spina che, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Calemme, manda il pallone sull’esterno della rete. Si va negli spogliatoi con il Nardò avanti per 2-0.

Secondo tempo

Nella ripresa il tecnico locale Panarelli opta per due cambi per provare a dare la scossa, dentro Tedesco e Bonicelli per Bubas e Amabile e proprio in nuovi entrati al 59’ creano una palla gol: Tedesco lancia Bonicelli che da solo a tu per tu con il portiere spara su De Luca. Dopo l’occasione sciupata dai padroni di casa, il Nardò non perdona al 72’ con Milli che sorprende Vlasceanu e firma il 3-0. Al 76’ Calemme viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto: rigore trasformato da Giacobbe per il 3-1 finale che regala al Nardò tre punti preziosi.

Nel prossimo turno in programma domenica 27 ottobre Il Nardò ospiterà il Gravina tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 8ª giornata

Acerrana-Matera 1-2 Casarano-Virtus Francavilla 1-0 Costa d’Amalfi-Francavilla 0-0 Fidelis Andria-Ugento 3-0 Gravina-Angri 2-0 Ischia-Nocerina 0-2 Manfredonia-Nardò 1-3 Martina-Brindisi 0-0 Palmese-Fasano 0-1

CLASSIFICA

Nocerina 22, Casarano 18, Virtus Francavilla 18, Matera 15, Palmese 15, Gravina 13, Nardò 13, Fidelis Andria 12, Francavilla 10, Angri 9, Acerrana 8, Ischia 8, Martina 7, Fasano 7, Costa d’Amalfi 6, Ugento 5, Manfredonia 4, Brindisi -8

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti

(Photo credits: Giorgia Cannella)