Nardò-Brindisi 0-0, termina a reti bianche il derby con l’ultima in classifica

Finisce con un pareggio a reti bianche il derby tra Nardò e Brindisi al termine di una gara equilibrata con tante occasioni giocate ma nessun gol. Segnali positivi per il Nardò che resta al settimo posto in classifica a quota 23 punti.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Vrdoljak, Milli e Ziello con Mazzotta e Lucas sugli esterni; in avanti Maletic e Gatto.

Primo tempo

Partono bene i padroni di casa che al 2’ si rendono pericolosi con Mazzotta che calcia in porta da distanza ravvicinata, Milan si salva di piede. Altra occasione per i padroni di casa al 17’ con Maletic il cui tiro ravvicinato viene deviato da Nunzella. Al 22′ il Nardò vicino al gol con Gatto che calcia a botta sicura, Milan devia in angolo. Prima occasione per gli ospiti al 31’: Rajkovic di testa appoggia per Dellino che conclude debolmente. Ancora pericoloso il Brindisi al 33′ con un tiro di Cirio dal limite, Galli blocca. Al 35’ ci riprova Maletic che di testa prova a sorprendere Milan, pallone fuori. Squadre al riposo sul risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa colossale palla gol Nardo: Maletic in penetrazione appoggia per Lukas che schiaccia fuori a porta vuota. Al 67′ Youngba crossa per la testa di Rajkovic, vola Galli e salva il risultato. Al 70′ ancora Rajkovic si stacca bene sul secondo palo, Galli mura nuovamente l’attaccante serbo. A un minuto dal termine il colpo da tre punti capita sulla testa del solito Rajkovic, tocco sporco e palla sul fondo. Ultima chance per il Nardò da palla inattiva: Calderoni si stacca dalla marcatura, colpo di testa sul fondo a chiudere una partita a cui è mancato solo il gol.

Nel prossimo turno in programma domenica 15 dicembre il Nardò sarà impegnato in trasferta sul campo della Virtus Francavilla.

SERIE D – Girone H: risultati 15ª giornata

Angri-Matera 0-2 Fidelis Andria-Casarano 1-0 Francavilla-Martina 1-2 Gravina-Costa d’Amalfi 2-1 Ischia-Acerrana 3-0 Manfredonia-Palmese 3-0 Nardò-Brindisi 0-0 Nocerina-Virtus Francavilla 2-0 Ugento-Fasano 1-1

CLASSIFICA

Fidelis Andria 31, Nocerina 30, Casarano 30, Martina 28, Virtus Francavilla 28, Matera 27, Palmese 23, Nardò 23, Gravina 23, Ischia 21, Acerrana 16, Fasano 14, Angri 13, Ugento 13, Manfredonia 12, Francavilla 11, Costa d’Amalfi 9, Brindisi -1

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti