Nardò-Fidelis Andria 0-2, “Giovanni Paolo II” ancora tabù per il Toro. Terza sconfitta su tre gare

Il Nardò non riesce ancora a vincere in casa. Questa volta è la Fidelis Andria che passa per 2-0 al “Giovanni Paolo II” con le firme di Kragl e Da Silva che fermano i granata a quota 10 in classifica.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Davì e Calderoni; in mediana agiscono Addae, Vrdoljak e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Piazza e Maletic.

Primo tempo



Dopo 5 minuti l’estremo difensore granata De Luca commette il primo pasticcio di giornata: un tentativo di rinvio colpisce Da Silva in piena area di rigore poi è contatto tra il portiere e l’attaccante che va a terra, Davì salva sulla linea tra le proteste dei federiciani. Il Nardò prova a reagire con un colpo di testa di Maletic su corner di Vrdoljak, Esposito in tuffo anticipa Delvino. Rotondi da destra invita al tiro Da Silva, girata volante che non trova la porta. Risolo recupera il pallone, scambia con Fantacci e calcia, De Luca ci mette i pugni e si rifugia in angolo. I padroni di casa si rendono pericolosi solo con palloni alti, la sponda aerea di Piazza arriva su Maletic che in area calcia alto. I granata rischiano tanto in fase di impostazione e la Fidelis ne approfitta: al 30’ Davì regala il pallone a Da Silva che disegna un corridoio per Kragl, ingresso in area e destro che vale il vantaggio ospite. Il Nardò è in tilt e finisce in 10 un minuto dopo: Delvino e Davì vanno in confusione, Da Silva va in fuga in campo aperto e Davì lo trattiene, il direttore di gara non ha altra scelta che sventolare il cartellino rosso al difensore palermitano. Mister De Sanzo corre ai ripari con Pinto per Piazza. Nel finale di frazione Maletic invita nel corridoio Correnti, ingresso in area da sinistra e tiro murato da Esposito. Squadre al riposo con gli ospiti in vantaggio.

Secondo tempo



Si riparte con il Nardò che prova a reagire ma è l’Andria a riprendere il pallino del gioco con occasioni in serie. Da Silva su punizione a giro manda il pallone al lato, poi Fantacci attacca la profondità e serve l’attaccante brasiliano, conclusione sul fondo di poco. Si aprono autostrade nella difesa del Nardò, Kragl lancia Da Silva che attende Fantacci, controllo con il sinistro e tiro al giro sul fondo. Al 62’ Da Silva si mette in proprio e con un destro fortissimo dei 25 metri fulmina De Luca per il raddoppio federiciano. L’unica reazione del Nardò è con un colpo di testa di Addae che sfiora la traversa sulla punizione di Vrdoljak. Il punteggio finisce in archivio dopo 5 minuti di recupero e un finale nervoso.

Nel prossimo turno in programma mercoledì 23 ottobre Il Nardò sarà impegnato in trasferta a Manfredonia.

SERIE D – Girone H: risultati 7ª giornata

Angri-Acerrana 4-2 Brindisi-Costa d’Amalfi 0-0 Fasano-Martina 1-1 Francavilla-Manfredonia 2-0 Matera-Casarano 1-2 Nardò-Fidelis Andria 0-2 Nocerina-Gravina 2-1 Ugento-Ischia 1-3 Virtus Francavilla-Palmese 1-2

CLASSIFICA

Nocerina 19, Virtus Francavilla 18, Palmese 15, Casarano 15, Matera 12, Gravina 10, Nardò 10, Angri 9, Fidelis Andria 9, Francavilla 9, Acerrana 8, Ischia 8, Martina 6, Ugento 5, Costa d’Amalfi 5, Manfredonia 4, Fasano 4, Brindisi -9

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti



(Photo credits: @Massimo Coribello)