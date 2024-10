Nardò-Francavilla in Sinni 0-0, per i granata una pareggio dal sapore amaro

Il Nardò interrompe la serie negativa tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” e contro il Francavilla in Sinni arriva il primo punto stagionale interno ma è un pari dal sapore amaro per le diverse occasioni non sfruttate dai granata.

Formazione iniziale

Senza lo squalificato Maletic e l’infortunato D’Anna, il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Davì e Calderoni; in mediana agiscono Ciracì, Addae e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Piazza e Gassama.

Primo tempo

Nelle fasi iniziali della gara il Nardò è più intraprendente anche se la prima occasione è di marca ospite con un colpo di testa di Pellegrini al 2’ che termina fuori di poco. Al 10’ Gassama lavora un buon pallone e serve Piazza che calcia alto dal limite dell’area. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ci prova Addae in rovesciata ma il pallone termina alto sulla traversa. Attorno alla mezzora la formazione di casa ha una doppia occasione per sbloccare il risultato con Ciracì che con un colpo di testa in tuffo da posizione invidiabile sbatte su Prisco, poi ancora il giovane centrocampista granata, nuovamente dimenticato dalla difesa sinnica, si stacca da corner schiacciando troppo il colpo di testa. Si va al riposo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

I primi minuti della seconda frazione scorrono senza particolari sussulti poi I lucani escono alla distanza. L’ex di turno Gentile ricama un assist per Romano che da posizione favorevole conclude debolmente tra le braccia di De Luca. Sempre Gentile si mette in proprio poco dopo con un tiro dal limite che non inquadra lo specchio della porta. Torna a premere con una certa insistenza il Nardò e sempre da corner Correnti di testa gira a rete, Prisco respinge in tuffo. Nei minuti finali il Nardò si rende pericoloso sempre sulle palle inattive: il neo entrato Gianfreda si stacca dei blocchi e colpisce in maniera perfetta centrando il montante con il portiere ospite battuto. Nel recupero ancora Gianfreda sfrutta un rimpallo in area a da due passi manda clamorosamente il pallone alle stelle. Finisce con uno 0-0 che sta stretto al Toro che avanza a quota 7 punti in classifica, un bottino che non soddisfa finora il gruppo di mister De Sanzo.

Nel prossimo turno, in programma domenica 13 ottobre il Nardò affronterà in trasferta il Costa d’Amalfi.

SERIE D – Girone H: risultati 5ª giornata

Angri-Ischia 1-1 Brindisi-Palmese 1-1 Fasano-Casarano 1-1 Martina-Costa d’Amalfi 0-2 Matera-Gravina (lunedì 7/10) Nardò-Francavilla 0-0 Nocerina-Fidelis Andria 3-1 Ugento-Manfredonia 1-0 Virtus Francavilla-Acerrana 2-1

CLASSIFICA

Virtus Francavilla 15, Nocerina 13, Palmese 11, Casarano 9, Gravina 9, Matera 8, Nardò 7, Acerrana 5, Angri 5, Ischia 5, Ugento 5, Martina 4, Costa d’Amalfi 4, Fidelis Andria 3, Francavilla 3, Fasano 3, Manfredonia 3, Brindisi -10

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti, Manfredonia e Angri una partita in meno

(Photo credits: @Massimo Coribello)