Nardò-Martina 1-2, granata vengono rimontati e cadono nuovamente in casa

Cade in casa il Nardò che nel derby serale cede il passo al Martina che sbanca il Giovanni Paolo II nei minuti finali. Padroni di casa in vantaggio con Correnti nel primo tempo, pareggio ospite in apertura di ripresa con Mastrovito e gol vittoria a cinque minuti dal termine con La Monica.

Formazione iniziale



Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Davì, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Vrdoljak, Milli e Correnti con Munoz e Montagna sugli esterni; in avanti D’Anna e Maletic.

Primo tempo



Partita ad alta intensità con possesso palla dei padroni di casa ma la prima occasione degna di nota è di marca ospite: al 20’ ci prova Tuccitto dalla distanza, pallone fuori. Al 31’ il Nardò passa in vantaggio: D’Anna serve sulla sinistra Calderoni, cross al centro per Correnti che di testa batte Figliola. Al 42’ il Toro prova a trovare il raddoppio con D’Anna, chiude Llanos sul tentativo del capitano granata. Squadre al riposo sul risultato di 1-0.

Secondo tempo



Al rientro in campo basta un minuto al Martina per pescare il gol del pareggio: Resouf dalla destra mette in mezzo un cross basso, pallone che termina tra i piedi di Mastrovito che trova una conclusione chirurgica per battere De Luca. Tutto da rifare per il Nardò che al 48’ si proietta in area avversaria con Correnti, si salva in qualche modo la difesa martinese. Al 57’ Martina nuovamente in avanti con Silvestro, conclusione alta sulla traversa. Al 60’ ci prova il Nardò con Maletic a botta sicura, muro di De Angelis. Al 64’ punizione per i granata, colpo di testa del neoentrato Pinto che non trova lo specchio della porta. Un minuto dopo ancora i padroni di casa in avanti con una conclusione al volo di De Crescenzo, blocca Figliola. Al 71’ Silvestro per gli ospiti ci prova dalla distanza, nessun problema per De Luca. Al 79’ ancora un’occasione ancora per Silvestro che però trova ancora la reazione di De Luca. Al minuto 80 prova invece a trovare il vantaggio il Nardò con il colpo di testa di D’Anna sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pallone di poco alto sulla traversa. A cinque minuti dal termine clamoroso errore di De Luca che di rimessa passa il pallone a La Monica, l’attaccante martinese ringrazia e confeziona un bellissimo pallonetto che vale la vittoria ospite. Nel finale espulso Pinto per il Nardò ma non c’è più tempo e finisce 1-2 per il Martina.

Nel prossimo turno in programma domenica 1 dicembre il Nardò sarà impegnato in trasferta sul campo della Palmese.

SERIE D – Girone H: risultati 13ª giornata



Angri-Virtus Francavilla 0-2 Fidelis Andria-Acerrana 3-0 Francavilla-Palmese 1-3 Ischia-Gravina 3-1 Manfredonia-Casarano 2-2 Matera-Costa d’Amalfi 4-2 Nardò-Martina 1-2 Nocerina-Fasano 1-1 Ugento-Brindisi 3-0

CLASSIFICA



Virtus Francavilla 28, Nocerina 27, Casarano 27, Fidelis Andria 25, Palmese 23, Martina 22, Matera 21, Gravina 20, Nardò 19, Ischia 15, Angri 13, Acerrana 13, Ugento 12, Francavilla 11, Fasano 10, Costa d’Amalfi 9, Manfredonia 9, Brindisi -5

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)