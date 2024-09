Nardò-Matera 0-4, dominio lucano al “Giovanni Paolo II”. Granata incassano un poker

Il Matera domina il Nardò al “Giovanni Paolo II” con un poker firmato da Citro, Napolitano, Russo e Casiello. Match mai in discussione, in cui i lucani sono risultati nettamente superiori ai granata gestendo la gara nel migliore dei modi nell’arco di tutti i novanta minuti.

Formazione iniziale



Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Davì e Calderoni; in mediana agiscono Ziello, Vrdoljak e Correnti con Ciracì e De Crescenzo sugli esterni; in avanti D’Anna a sostegno di Maletic.

Primo tempo



Equilibrio in campo solo nelle primissime fasi poi gli ospiti prendono decisamente il sopravvento. In evidenza Burzio di testa non inquadra la porta. Al 21 proteste del Nardò per un presunto fallo di mano in area su un tentativo di verticalizzazione di Ziello, il direttore di gara fa proseguire. Sul capovolgimento di fronte il Matera sblocca il risultato con Citro che supera De Luca con un elegante pallonetto. Sulle ali dell’entusiasmo lo stesso attaccante materano ci prova ancora alla mezzora, De Luca questa volta respinge di piede. Un minuto dopo la prima conclusione del Nardò verso la porta avversaria porta la firma di Maletic, blocca senza patemi Brahja. Al 43’ Maletic colpisce Russo a palla lontana e il direttore di gara sventola il cartellino rosso al centravanti bosniaco. Il Matera cerca di sfruttare la superiorità numerica e nei minuti di recupero Citro, servito ottimamente da Napolitano, manca l’impatto con il pallone a pochi passi dalla porta. Al quinto minuto di recupero il Matera raddoppia proprio con Napolitano che finalizza al meglio un’ottima ripartenza della squadra ospite. Squadre al riposo con il Matera avanti per 0-2.

Secondo tempo



Nella ripresa il Matera controlla agevolmente la gara imperversando nella metà campo avversaria. Al 58’ giunge la terza marcatura lucana ad opera di Russo che sotto misura non sbaglia. Al 70’ Citro su punizione colpisce il montante alla destra di De Luca. Un minuto dopo il neo entrato Infantino si presenta solo davanti a De Luca ma non inquadra lo specchio della porta. Al 75’ Casiello si infila nella difesa neretina e di sinistro realizza la quarta rete per la squadra di Ciullo. Solo nel finale una conclusione di D’Anna sporca i guantoni inoperosi di Brahja ed anticipa i fischi dei tifosi granata al termine della gara. Per il Nardò del tecnico De Sanzo c’è da riflettere su questa inattesa involuzione rispetto al blitz di Angri all’esordio in campionato

Nel prossimo turno in programma domenica 22 settembre derby inedito per il Nardò che sarà ospite dell’Ugento.

SERIE D – Girone H: risultati 2ª giornata



Acerrana-Casarano 1-1 Angri-Ugento 0-0 Costa d’Amalfi-Nocerina 0-4 Fidelis Andria-Brindisi 0-0 Francavilla-Virtus Francavilla 0-1 Gravina-Palmese 0-2 Ischia-Martina 0-3 Manfredonia-Fasano 1-0 Nardò-Matera 0-4





CLASSIFICA



Nocerina 6, Palmese 6, Virtus Francavilla 6, Matera 4, Casarano 4, Martina 3, Gravina 3, Manfredonia 3, Ischia 3, Nardò 3, Fidelis Andria 2, Angri 1, Fasano 1, Francavilla 1, Ugento 1, Acerrana 1, Costa d’Amalfi 0, Brindisi -11

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti