Nardò-Nocerina 1-3, granata ci provano ma si arrendono alla superiorità degli avversari

Finisce 3-1 in favore della Nocerina il confronto del “Giovanni Paolo II” contro il Nardò. Gara dai due volti con il primo tempo di netta marca campana, seconda frazione che vede i granata generosi ma che devono arrendersi ad un avversario di spessore che si candida fra le pretendenti al salto di categoria.

Formazione iniziale

Senza lo squalificato Maletic e l’infortunato D’Anna, il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Davì e Calderoni; in mediana agiscono Ciracì, Vrdoljak e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Gatto a sostegno di Gassama.

Primo tempo

In avvio di gara le due formazioni appaiono particolarmente guardinghe anche se la Nocerina tende a manifestarsi più intraprendente. Al minuto 8 gli ospiti protestano per un contatto in area neretina, l’arbitro lascia proseguire. Al 12’ ancora i rossoneri in avanti, tiro dalla distanza di D’Agostino alto. Alla mezz’ora molossi pericolosissimi con Silvestri che da due passi non riesce a ribadire a rete. Sono le prove generali del gol che giunge 2 minuti dopo: Provenzano batte un corner disegnando una parabola che scavalca un distratto De Luca. I padroni di casa accusano nel colpo e al 38’ rischiano di capitolare nuovamente: Marquez va via in velocità ma il controllo è impreciso e l’azione sfuma. I campani si rifanno al 42’ quando ancora una sbavatura della retroguardia neretina fa giungere il pallone a D’Agostino il quale dal vertice alto dell’area di rigore lascia partire un destro a giro che non dà scampo a De Luca. Squadra al riposo con il doppio vantaggio degli ospiti.

Secondo tempo

Il Nardò dopo la pausa rientra sul terreno di gioco con piglio più deciso. Ci prova subito Gassama al 51’ con una girata in area, controlla Wodzicki. Rischia al 53’ l’estremo difensore ospite che si supera per deviare in angolo un pallone schizzato in area. Il Nardò insiste e al 67’ costituisce la migliore opportunità per dimezzare lo svantaggio: assist di Correnti per De Crescenzo che solo davanti a Wodzicki scarica addosso al portiere in uscita. Al 75’ è Ciracì a concludere a rete ma il suo tiro termina fuori di poco. Al 79’ il Nardò riapre la partita grazie ad un autogol di Padalino su cross dalla destra di Munoz. I granata, spinti dai propri tifosi, credono nell’impresa e generosamente si catapultano in avanti esponendosi inevitabilmente al contropiede ospite. Proprio su una di queste ripartenze, la Nocerina la chiude con il neoentrato Ferrari che assistito da Marquez griffa con freddezza il 3-1 finale.

Ancora un impegno casalingo per il Nardò nel prossimo turno in programma domenica 6 ottobre con il Francavilla in Sinni.

SERIE D – Girone H: risultati 4ª giornata

Acerrana-Martina 1-1 Casarano-Palmese 3-3 Costa d’Amalfi-Ugento 1-1 Fidelis Andria-Virtus Francavilla 0-1 Francavilla-Angri 0-4 Gravina-Brindisi 2-0 Ischia-Fasano 2-2 Manfredonia-Matera 0-3 Nardò-Nocerina 1-3

CLASSIFICA

Virtus Francavilla 12, Nocerina 10, Palmese 10, Gravina 9, Matera 8, Casarano 8, Nardò 6, Acerrana 5, Manfredonia 4, Angri 4, Martina 4, Ischia 4, Fidelis Andria 3, Francavilla 2, Fasano 2, Ugento 2, Costa d’Amalfi 1, Brindisi -11

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti, Manfredonia e Angri una partita in meno

(Photo credits: @Sara Urso)