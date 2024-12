Virtus Francavilla-Nardò 2-1, per i granata arriva la prima sconfitta esterna stagionale

Prima sconfitta esterna stagionale per il Nardò che capitola in casa della Virtus Francavilla per 2-1. Una doppietta dell’argentino Sosa, un gol per tempo, spegne le velleità dei granata che riescono solo ad accorciare le distanze con Gatto nel finale di gara.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Vrdoljak, Mengoli e Correnti con Milli e Montagna sugli esterni; in avanti Maletic e Gatto.

Primo tempo

Al 6’ primo tentativo dei padroni di casa con Taurino che non inquadra lo specchio della porta. Al 13’ Virtus in vantaggio: contropiede micidiale di Taurino, assist filtrante sulla sinistra per Sosa che in diagonale fulmina De Luca sul secondo palo. Al 26’ ancora la squadra di Ginestra pericolosa con Latagliata che in acrobazia conclude fuori. Il Nardò dà segni di vita al 35’ con una punizione di Maletic che sfiora il palo alla destra di Cevers. Squadre al riposo con i locali in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

A inizio ripresa il Nardò sfiora il pareggio con Maletic la cui girata di prima intenzione trova la risposta pronta di Cevers in angolo. Sugli sviluppi, Delvino di testa sfiora la traversa. Sul ribaltamento di fronte la Virtus trova il raddoppio ancora con Sosa che si presenta solo davanti a De Luca e insacca per il 2-0 biancazzurro. Al 55′ il Toro prova la reazione con Montagna, conclusione in area fuori di poco. Ribaltamento di fronte e Arrighini si presenta solo davanti a De Luca, il portiere granata sventa la minaccia. Al 63′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Correnti da buona posizione conclude alto sulla traversa. Al 68′ altra occasione per i padroni di casa ma il calcio di punizione di Sosa non inquadra la porta. Al 75’ occasionissima per il Nardò con Gatto ma Cevers salva i suoi con un intervento prodigioso. A dieci minuti dal termine, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gatto riapre la partita con un tocco da distanza ravvicinata che batte Cevers. I granata ci credono e al minuto 88 vanno ancora vicini al gol con Mengoli, la cui conclusione viene deviata in angolo. Dopo 4 minuti di recupero, il triplice fischio consegna agli archivi la gara che termina con il risultato di 2-1.

Nel prossimo turno in programma domenica 22 dicembre il Nardò ospiterà il Fasano.

SERIE D – Girone H: risultati 16ª giornata

Acerrana- Costa d’Amalfi 1-0 Angri-Nocerina 1-3 Brindisi-Manfredonia 5-0 Casarano-Gravina 1-1 Fasano-Francavilla 1-0 Martina-Fidelis Andria 2-1 Matera-Ugento 1-0 Palmese-Ischia 0-1 Virtus Francavilla-Nardò 2-1

CLASSIFICA

Nocerina 33, Fidelis Andria 31, Martina 31, Virtus Francavilla 31, Casarano 31, Matera 30, Ischia 24, Gravina 24, Nardò 23, Palmese 23, Acerrana 19, Fasano 17, Angri 13, Ugento 13, Manfredonia 12, Francavilla 11, Costa d’Amalfi 9, Brindisi 2

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)