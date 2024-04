Nardò-Fasano 5-0, il Toro cala la cinquina e rimane in piena zona Playoff

Il Nardò travolge il Fasano con un netto 5-0 e conquista tre punti che consentono di mantenere il quarto posto in classifica in piena corsa play-off. Gara senza storia al “Giovanni Paolo II” con i granata che dominano e dilagano nel conteggio delle reti. In gol De Giorgi, Guadalupi e Dammacco nel primo tempo, poi ancora Dammacco e D’Anna archiviano la pratica nella ripresa.

Formazione iniziale

Il tecnico granata Costantino schiera un offensivo 4-3-3 con Viola tra i pali; linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Guadalupi, Addae e Ceccarini; tridente d’attacco formato da Ciracì, D’Anna e Ferreira.

Primo tempo

In avvio di gara il Nardò bussa alla porta del Fasano con la punizione di Guadalupi diretta in porta, Lazar respinge e sulla ribattuta si avventa Ceccarini che conclude alto sulla traversa. Al 12’ i padroni di casa mettono la freccia sugli sviluppi di un altro calcio piazzato di Guadalupi, nella mischia in area De Giorgi è più abile di tutti e batte Lazar per il vantaggio granata. Gli ospiti non restano a guardare e al 14’ Ganci ci prova da fuori area, Viola blocca a terra. Al 18’ ancora i biancazzurri in avanti con la girata di Persano dall’interno dell’area piccola, pallone alto. Al 27’ il Fasano va vicino al pareggio con una punizione dalla distanza di Battista, traiettoria velenosa che si stampa sulla traversa. Alla mezzora ancora una punizione di Melillo dalla sinistra non inquadra lo specchio della porta di Viola. Dopo lo spavento il Nardò prova a riprendere mano nel redini del gioco. Al 31’ Ferreira si mette in proprio e calcia alto dal limite. Risponde il Fasano con una conclusione ravvicinata di Battista murata da Addae sulla linea. Ferreira rimedia uno strappo al flessore e mister Costantino è costretto al primo cambio, dentro Dammacco al posto dell’attaccante brasiliano. Al 42’ errore di Lezzi che perde palla a centrocampo e innesca la ripartenza del Nardò con Dammacco che apre per D’Anna e azione capitalizzata da Guadalupi per il raddoppio granata. Il Fasano accusa il colpo e 3 minuti dopo subisce anche la terza rete firmata da Dammacco che, servito da D’Anna, entra in area a batte Lazar. Squadre al riposo con il Nardò avanti per 3-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre sempre nel segno dei padroni di casa. Al 46’ D’Anna supera Lazar in uscita, la difesa biancazzurra mette in angolo. Sugli sviluppi del corner ci prova Dammacco dal limite dell’area ma la sua conclusione termina alta sulla traversa. Il Fasano si fa rivedere al 49’ con la percussione centrale di Manfredi e il tiro su cui Viola ci mette il guantone. Al 51’ Dammacco trova lo spazio per la conclusione in porta e serve il poker con la doppietta personale. Il Fasano crolla definitivamente al 57’ quando Manfredi abbatte in area D’Anna, calcio di rigore trasformato dallo stesso attaccante ex Brindisi per la “manita” granata. Ancora Nardò in avanti al 64’ con un diagonale in corsa di Dibenedetto respinto a mani aperte da Lazar. A dieci minuti dal termine i granata sfiorano il sesto gol con una rovesciata di Dammacco in area che termina alta sulla traversa. Allo scadere ci prova anche il Fasano con una girata in porta di Battista a cui Viola dice di no e mantiene il clean sheet per il 5-0 finale.

Nel prossimo turno in programma domenica 14 aprile il Nardò sarà di scena sul campo della Gelbison.

SERIE D – Girone H: risultati 30ª giornata

Altamura-Barletta 2-1 Angri-Santa Maria Cilento 0-0 Casarano-Gallipoli 1-1 Fidelis Andria-Bitonto 2-1 Gravina-Matera 1-0 Martina-Paganese 3-1 Nardò-Fasano 5-0 Palmese-Manfredonia sospesa Rotonda-Gelbison 0-1

Classifica

Altamura 65; Martina 58; Fidelis Andria 55; Nardò 53; Casarano 51; Matera 45; Gelbison, Paganese 42; Palmese 40; Rotonda 38; Manfredonia 37; Fasano 35; Gravina 33; Gallipoli 31; Barletta, Angri 29; Bitonto 24; Santa Maria Cilento 22

(Photo credits: @Massimo Coribello)