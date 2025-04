Martina-Nardò 0-2, colpo grosso dei granata che tornano al successo

Colpo grosso del Nardò che si impone con autorità sul campo del Martina grazie a un secco 0-2 firmato da Gatto e D’Anna nel primo quarto d’ora di gioco. Prestazione solida e convincente per i granata che hanno saputo gestire il doppio vantaggio e sfiorare più volte il tris mentre il Martina esce sconfitto senza attenuanti pagando un approccio troppo leggero alla gara.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister De Sanzo schiera Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Lucas, Mengoli e Correnti con Munoz e Montagna sugli esterni; in avanti D’Anna e Gatto.

Primo tempo

L’avvio è tutto di marca ospite e dopo appena 4 minuti Correnti sfonda sulla sinistra e serve un pallone perfetto per Gatto che insacca alle spalle di Figliola con un preciso diagonale. Il Martina prova a reagire al 15’ con un’iniziativa di Zenelay su punizione ma la conclusione finisce al lato. Passa appena un minuto e arriva il raddoppio granata: D’Anna ruba palla a Zenelay al limite dell’area e con freddezza piazza un esterno destro imprendibile sotto l’incrocio dei pali. I padroni di casa cercano una reazione al 24’ con l’incornata di La Monica sul cross di Ievolella che sfiora il palo. Al 30’ ci prova ancora Zanelay dalla distanza ma senza fortuna. Il Nardò continua a spingere e al 33’ sfiora il terzo gol con Munoz ben servito da Correnti, solo l’intervento di Figliola evita il tracollo. Prima del riposo Correnti centra anche un palo e in pieno recupero si rende ancora pericoloso con un destro alto. Squadre al riposo con il Nardo meritatamente in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

Nella ripresa il Martina entra con un piglio diverso e al 59’ sfiora il gol con Mancini che non arriva per un soffio sul cross di Ievolella. Al 68’ ancora il Nardò ad andare vicino al tris con un tiro di Munoz che si stampa sulla traversa. I biancazzurri rispondono con La Monica che al 74’ impegna Galli da fuori area. La migliore occasione per accorciare le distanze capita sui piedi di Russo al 79’ ma la conclusione dell’attaccante martinese viene respinta da un sensazionale Galli. Nell’ultimo quarto d’ora il Nardò amministra il vantaggio e il triplice fischio certifica la vittoria meritata dei granata che arriva dopo quasi due mesi di astinenza.

Nel prossimo turno in programma domenica 13 aprile il Nardò ospita la Palmese.

SERIE D – Girone H: risultati 30ª giornata

Acerrana-Fidelis Andria 1-0 Brindisi-Ugento 3-0 Casarano-Manfredonia 3-2 Costa d’Amalfi-Matera 4-2 Fasano-Nocerina 3-1 Gravina-Ischia 0-0 Martina-Nardò 0-2 Palmese-Francavilla 2-1 Virtus Francavilla-Angri 4-0

CLASSIFICA

Casarano 67, Nocerina 60, Martina 55, Fidelis Andria 54, Virtus Francavilla 45, Fasano 44, Matera 41, Nardò 41, Palmese 40, Francavilla 37, Ischia 37, Gravina 35, Acerrana 32, Ugento 30, Manfredonia 30, Angri 23, Brindisi 22, Costa d’Amalfi 19

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Paolo Conserva)