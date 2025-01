Matera-Nardò 1-1, granata beffati al 94mo

Dopo 96′ di battaglia sul pantano del “XXI Settembre – Franco Salerno” il Nardò, passato in vantaggio nel primo tempo con D’Anna, viene beffato nel finale dal Matera che trova il pareggio con Sicurella fissando il risultato sull’1-1. Le due squadre terminano anche in inferiorità numerica con due espulsioni per gli ospiti e una per i padroni di casa.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Fornasier e Calderoni; in mediana agiscono Addae, Lucas e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti D’Anna e Maletic.

Primo tempo

Nonostante il terreno di gioco allentato dalla pioggia, le due squadre non si risparmiano. Al 7’ subito occasione Nardò con la sponda di Addae che trova Delvino, conclusione respinta sulla linea di porta da Brahja. Al 14’ cross di Carpineti in area neretina, Burzio la tiene in gioco e Calderoni per poco non la mette nella propria porta colpendo la traversa. Sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva il primo rosso della partita: espulsione diretta per Baldi per una gomitata rifilata a Delvino. Il Nardò prova ad approfittarne in un paio di occasioni con D’Anna fermato sempre al momento della conclusione ma al 44’ l’attaccante granata è implacabile sul grave errore dell’estremo difensore lucano e porta in vantaggio il Toro. Squadre al riposo con il Nardò avanti 0-1.

Secondo tempo

Nella ripresa il match ha ancora tanto da dire. Al 52’ Correnti calcia dalla distanza, Brahja è sicuro nella presa. Al 59’ il Matera risponde con Di Piazza vicino al gol con un colpo di testa alto di poco. Al 61’ occasionissima per il Nardò: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Davì calcia a colpo sicuro da distanza ravvicinata, Brahja salva sulla linea. Al 70’ si ristabilisce la parità numerica in campo con il rosso diretto per Davì dopo il fallo su Spinelli. Il Nardò si chiude e il Matera prova ad approfittarne. All’86 i lucani sfiorano il pari con Giordani, conclusione deviata in angolo da Calderoni. Due minuti dopo Galli chiude la porta allo stesso Giordani e poco dopo Di Piazza non sfrutta una palla clamorosa sul secondo palo. Al 90’ terzo rosso della partita, il secondo per il Nardò. Brutto fallo di Pinto appena entrato e i neretini restano in nove. Assalto finale del Matera con Coquin che non trova la porta grazie all’ennesimo intervento di Galli. Poi al 94’ sugli sviluppi di un corner Sicurella timbra il pareggio con un preciso destro a giro che vale l’1-1 finale.

Nel prossimo turno in programma domenica 19 gennaio il Nardò ospita l’Ugento.

SERIE D – Girone H: risultati 19ª giornata

Angri-Ugento 1-2 Brindisi-Fidelis Andria rinviata Casarano-Acerrana 1-0 Fasano-Manfredonia 4-1 Martina-Ischia 2-0

Matera -Nardò 1-1 Nocerina-Costa d’Amalfi 1-1 Palmese-Gravina 2-1 Virtus Francavilla-Francavilla 2-2

CLASSIFICA

Casarano 40, Nocerina 38, Martina 38, Fidelis Andria 37, Virtus Francavilla 33, Matera 32, Nardò 27, Palmese 27, Ischia 24, Gravina 24, Acerrana 23, Fasano 23, Ugento 19, Francavilla 18, Manfredonia 14, Angri 13, Costa d’Amalfi 13, Brindisi 3

Nota: Brindisi penalizzato di 14 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)