Serie D, derby ad alta intensità: Nardò e Martina impattano 1-1

Il derby del “Giovanni Paolo II” tra Nardò e Martina si chiude sull’1-1 al termine di una sfida vibrante, giocata su ritmi elevati e davanti a un pubblico numeroso, con le due tifoserie gemellate a fare da cornice ideale a un confronto equilibrato e combattuto.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo si affida al consolidato 4-4-2 con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica e Tursi sulle corsie. In avanti D’Anna ed Elia.

Primo tempo

L’avvio di gara è subito ad alta frequenza. Al 10’ prima occasione nitida per il Nardò: Elia converge e calcia dai 20 metri, Rossi risponde con un intervento reattivo. Al 16’ i granata sfiorano il vantaggio: mischia in area, Garnica calcia da terra ma il legno salva il Martina. Al 22’ reazione ospite con Lupo che pennella dalla sinistra, D’Arcangelo anticipa tutti ma il colpo di testa termina fuori. Il match si sblocca al 39’: accelerazione devastante di Garnica sulla destra, dribbling secco su De Angelis e cross teso sul secondo palo dove Tursi arriva in inserimento e, di piatto mancino, batte Rossi per l’1-0. Il Nardò chiude la prima frazione in controllo e avanti di una rete.

Secondo tempo

Il Martina rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo e trova subito il pari. Al 51’ Piriz verticalizza per D’Arcangelo, che sfrutta un’incertezza di Gigliotti, si presenta davanti a Galli e lo supera con freddezza firmando il gol del pareggio. La risposta del Nardò è immediata: al 53’ ripartenza fulminea di Garnica che brucia la linea difensiva ma colpisce nuovamente il palo, secondo legno della sua partita. I granata tornano a spingere nel finale: al 76’ sugli sviluppi di un piazzato, Gigliotti impatta al volo col mancino, ma la sfera termina sull’esterno della rete. Nonostante il forcing finale, il risultato non cambia. Dopo 90 minuti intensi e ben giocati da entrambe le squadre, il derby si chiude con un punto per parte.

Nel prossimo turno in programma domenica 18 gennaio i granata saranno impegnati in trasferta sul campo del Gravina.

SERIE D – Girone H: risultati 19ª giornata

Fasano-Gravina 4-0 Fidelis Andria-Barletta 0-0 Francavilla-Pompei 2-0 Heraclea-Paganese 1-2 Nardò-Martina 1-1 Nola-Real Normanna 1-1 Real Acerrana-Ferrandina 1-0 Sarnese-Afragolese 1-2 Virtus Francavilla-Manfredonia 2-0

CLASSIFICA

Paganese 37, Fasano 34, Martina 33, Barletta 30, Afragolese 30, Nardò 29, Nola 29, Fidelis Andria 28, Heraclea 26, Manfredonia 26, Virtus Francavilla 26, Gravina 22, Sarnese 22, Real Normanna 21, Francavilla 21, Ferrandina 20, Pompei 17, Real Acerrana 10

(Photo credits: Massimo Coribello)