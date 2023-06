Per il dopo Baroni D’Aversa favorito, ma ci sono altri nomi

In “Via Colonnello Costadura” è caccia al nuovo tecnico che guiderà i giallorossi nella prossima stagione.

Dopo l’addio di mister Marco Baroni, che in due anni ha ottenuto la vittoria del Campionato di Serie B e la salvezza nel massimo torneo, sono ore frenetiche quelle che stanno vivendo Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, per cercare il nome nuovo da fare sedere sulla panchina dei salentini.

Rumor di mercato danno in pole position l’ex tecnico di Parma e Sampdoria Roberto D’Aversa. Negli ultimi anni, l’allenatore Abruzzese ha ottenuto due promozioni e due salvezze consecutive con la società gialloblù, una retrocessione sempre con la compagine ducale, dopo essere subentrato a Fabio Liverani, mentre, nella sua ultima esperienza con i blucerchiati, è stato esonerato al termine del girone d’andata, mentre la squadra era in piena zona salvezza. Inoltre ha già lavorato con Pantaleo Corvino da calciatore ai tempi del Casarano e vanta un’altra esperienza nel Salento con la maglia del Gallipoli in Serie B.

Ma nonostante sia il favorito, sono altri inomi che si fanno. Uno è quello di Fabio Pecchia, ma nelle ultime ore sembra un’opzione tramontata, visto che a breve dovrebbe rinnovare con il Parma, società con la quale ha ancora un anno di contratto.

C’è poi Marco Giampaolo e questa sarebbe una vera e propria scommessa, visto che le sue ultime esperienze sulle panchine di Milan, Torino e Sampdoria sono state decisamente fallimentari. Però, non si può mai sapere, ritornando indietro negli anni, infatti, proprio a Lecce Delio Rossi, dopo una serie di esoneri di fila, rilanciò la sua carriera.

La rosa però, comprende altri profili tra cui quello di Andrea Pirlo, vincitore di una Coppa Italia e una Supercoppa sulla panchina della Juventus e Filippo Inzaghi che, però, è legato alla Reggina.

Oggi la presentazione della campagna abbonamenti per la prossima stagione, poi, quasi certamente, verrà svelato il nome dell’allenatore che guiderà i salentini.

