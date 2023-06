Il Lecce e Marco Baroni si separano, parte ufficialmente il toto allenatore

Mister Marco Baroni non sarà l’allenatore dell’U.S. Lecce nella prossima stagione. Le strade tra il tecnico toscano e la società di “Via Costadura” si separano dopo due anni di successi e soddisfazioni. Finisce come Leccenews24 aveva anticipato da tempo: le ragioni dell’addio sono prevalse su quello dello stare insieme.

Si è concluso da poco, infatti, la tanto attesa riunione tra i dirigenti e l’allenatore che nel Salento, prima da calciatore e dopo da allenatore, ha conseguito promozione e salvezza, nella quale non si è riusciti a trovare un’intesa per proseguire insieme anche nella prossima stagione. Corvino e Trinchera si sono presentati con la proposta del rinnovo per un solo anno (benché con adeguamento); evidentemente Baroni si aspettava cose diverse e probabilmente è in procinto di accordarsi con un altro club (più anni di contratto a cifre ben diverse da quelle offertegli dalla società di Sticchi Damiani).

A ufficializzare l’addio la società salentina con una nota stampa: “A seguito degli incontri intervenuti tra la società e l’allenatore Marco Baroni e il suo agente, si comunica che le parti non hanno trovato un’intesa per proseguire il rapporto contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno.

La proposta dell’U.S. Lecce di proseguire il rapporto per un altro anno con incremento della parte economica a favore dell’allenatore e del suo staff non ha trovato accoglimento.

Dopo due anni straordinari, durante i quali è stata raggiunta la promozione in serie A e la salvezza nella massima serie, si chiude con grande serenità il rapporto tra U.S. Lecce e Marco Baroni. Al mister ed al suo staff un grande ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questo biennio di successi’.

Scongiurato il rischio di lasciarsi male, un rischio che avevamo più volte paventato. Certamente, un asso del mercato del calibro di Pantaleo Corvino, non può non aver preventivato in largo anticipo questa possibilità e di conseguenza, ne siamo certi, avrà già un asso nella manica, quindi, non resta che attendere la comunicazione, certamente a breve, circa il nuovo tecnico dei salentini.