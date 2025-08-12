Kristovic vicino alla Roma, il leone montenegrino ruggisce all’Olimpico

Nikola Krstovic è ormai vicinissimo a vestire la maglia della Roma, un trasferimento che rappresenta un’importante tappa nella carriera del giovane attaccante montenegrino. Classe 2000, Krstovic ha attirato l’attenzione dei giallorossi per le sue qualità tecniche e fisiche, nonché per la sua voglia di crescita e di giocare a livelli più alti, in particolare in competizioni europee come l’Europa League, a cui la Roma parteciperà nella prossima stagione.

Cresciuto nel settore giovanile dello Zeta in Montenegro, Krstovic ha maturato esperienza anche con la Stella Rossa e in Slovacchia con il Dac Dunajská Streda, dove si è distinto come capocannoniere. Dal 2023 è al Lecce, dove si è messo in luce con 11 gol in Serie A nell’ultima stagione, dimostrando una buona capacità realizzativa e un ruolo da punto di riferimento offensivo.

Dal punto di vista tecnico, Krstovic è un attaccante moderno, versatile e dinamico, capace di giocare sia come prima punta classica sia in un modulo più fluido. Dotato di un fisico imponente (1,85 m), è forte di testa, abile nel proteggere il pallone e concreto negli ultimi metri. Inoltre è capace di attaccare la profondità e segnare con entrambi i piedi, caratteristiche che lo rendono pericoloso nelle ripartenze e nel gioco offensivo a tutto campo. Tatticamente è un attaccante che fa molto lavoro sporco, ama partecipare alla manovra e pressare gli avversari, adattandosi bene al gioco propositivo e strutturato voluto da Gasperini.

L’arrivo di Krstovic alla Roma è legato anche al futuro di Artem Dovbyk, attaccante ucraino che potrebbe lasciare la squadra giallorossa per fare spazio al montenegrino. La Roma vede in Krstovic un vice-Dovbyk di grande qualità o un’alternativa per moduli con due punte, grazie alle sue capacità di adattamento e generosità in campo.

Dal mercato trapela che la trattativa sta per concretizzarsi, con la Roma che avrebbe trovato un accordo con il Lecce per il trasferimento e con il giocatore che ha manifestato la volontà di trasferirsi per fare il salto di qualità in una società ambiziosa e con progetti europei. Il presidente del Lecce ha confermato l’intenzione del calciatore di cambiare aria e la disponibilità a trattare un trasferimento, che però dovrà rispettare le condizioni giuste per tutte le parti in causa.

In sintesi, Nikola Krstovic alla Roma rappresenta un colpo importante per i giallorossi, non solo per rimpiazzare addii recenti ma soprattutto per aggiungere profondità offensiva e qualità, affidandosi a un giovane talento dal profilo moderno, ambizioso e già maturo dal punto di vista tattico e fisico. La Roma, con Gasperini in panchina, punta su di lui per provare a tornare competitiva a livello nazionale e internazionale.