Faticanti firma per cinque anni, Oudin in città per le visite mediche. In arrivo un difensore centrale

È un Lecce dinamico quello di questi ultimi giorni di calciomercato. A poco dalla chiusura delle trattative, infatti, il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, ha messo a segno una serie di colpi molto importanti per il rafforzamento della rosa a disposizione di mister Roberto D’Aversa.

A margine della conferenza stampa di presentazione di Kaba, il Direttore Sportivo Stefano Trinchera aveva annunciato l’ingaggio di Giacomo Faticanti dalla Roma, centrocampista classe 2004, che ha firmato un contratto che lo legherà ai salentini per cinque anni.

Trincherà, però, aveva aggiunto che il mercato in entrata fosse finito con questa acquisizione, ma come sempre si è rivelato un bluff. Del resto Corvino ci ha abituato alle cosiddette “bugie onorate”.

Nella serata di ieri, infatti, con una nota ufficiale è stato comunicato il ritorno di Remì Oudin, autore l’anno scorso di un ottimo finale di Campionato. L’esterno francese, sarà in città nella giornata di oggi per sottoporsi alle cisite mediche.

Ma non finisce qui!!! In arrivo ci sarebbe anche difensore centrale. Voci di mercato danno per sancito l’accordo con Hamed Touba, dell’İstanbul Başakşehir.

Capitolo cessioni. Federico di Francesco, sembrerebbe a un passo dall’addio alla maglia giallorossa. Il calciatore è molto vicino al Palermo e dovrebbe siglare l’accordo con la società siciliana la settimana prossima, dopo la partita con la Fiorentina.