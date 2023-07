Lecce, valanghe di gol nelle amichevoli estive. Ceesay saluta e va in Arabia

Non ci sono i gol di Assan Ceesay, in procinto di approdare nel campionato arabo, nel 10 a 0 del Lecce contro il Riva del Garda e nell’11 a 1 dei salentini contro il Rovereto, amichevoli di sgambatura che mister D’Aversa vede come sperimentazioni necessarie per testare i suoi schemi con l’organico a disposizione. Un organico infarcito dai talenti della Primavera campione di Italia di Federico Coppitelli e dai tanti atleti che l’hanno scorso hanno conseguito la salvezza con Marco Baroni.

Il calciomercato di Pantaleo Corvino ancora non è entrato nel vivo e ci sarà tempo per puntellare l’architettura che il nuovo allenatore vuole costruire per vedere in campo una squadra vera al Via del Mare, alla prima di campionato, contro la Lazio di Maurizio Sarri che ha perso Milinkovic Savic e rischia di perdere Ciro Immobile, entrambi attratti dalle sirene e dagli ingaggi faraonici dell’Arabia.

Ingaggi e sirene che hanno richiamato anche Assan Ceesay, ormai ai saluti finali con il Lecce. L’attaccante gambiano, giunto nel giugno scorso dal campionato svizzero (buone prestazioni con lo Zurigo), è restato solo un anno nel Salento siglando 6 gol (il primo nell’esordio contro l’Inter). Per Ceesay pronto un bel contratto milionario con l’Al-Fayha Football Club. Al Lecce andranno quasi 3 milioni di euro, generando una ragguardevole plusvalenza.

L’Al-Fayha è una società calcistica saudita di Al-Majma’ah. Milita nella Lega saudita professionistica, la massima serie del campionato saudita di calcio.

Gioca in tenuta arancio-rossa e disputa le partite interne allo stadio Città dello sport di Al-Majma’ah, impianto da 7 000 posti inaugurato nel 1990. Le rivalità cittadine sono con Al-Faisaly e Al-Mujazzel, con cui condivide lo stadio.