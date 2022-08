Calciomercato, il Lecce sogna l’arrivo di Samuel Umtiti dal Barcellona

Il campione del mondo Samuel Umtiti potrebbe essere il nuovo centrale difensivo del Lecce. Si sa, le voci di calciomercato sono sempre da prendere con le pinze perchè tra la verità e la fantasia il confine è labile, labilissimo. Però mai dubitatre sulle capacità luciferine di Pantaleo Corvino che prova a fare le nozze con i fichi secchi. E questa volta si tratterebbe di grandi nozze. Già, perchè il nome associato al Lecce di Marco Baroni, che questa sera sarà di scena al Mapei Stadium con il Sassuolo, è quello del difensore centrale del Barcellona Samuel Umtiti che è giunto alla fine del suo percorso con i blaugrana (impeganti in queste ore a liberarsi anche della punta in sovrannumero Depay, destinazione Juventus).

Camerunese naturalizzato francese, 28 anni, 182 centimetri di altezza per un peso forma di 75 chilogrammi, Umtiti è cresciuto ed esploso nell’Olimpique di Lione prima di accasarsi nel 2016 nel Barcellona in cui ha giocato finora, disputando 92 partite. Ha vinto il Campionato del Mondo con la casacca della Francia nel 2018 ed ha disputato tante partite anche in Champions League. Il suo palmeres conta 1 Coppa di Francia, 1 Supercoppa francese, 2 Supercoppa di Spagna, 3 Coppa di Spagna, 2 Campionati di Spagna.

Le voci sul suo possibile arrivo a Lecce si stanno rincorrendo anche se ovviamente manca qualsiasi forma di ufficialità. Da Via Colonnello Cosadura non confermano nè smentiscono anche se è vero che questo nome sta facendo salire l’adrenalina nella tifoseria dopo quanto accaduto con il norvegese Norman che aveva portato un po’ di frustrazione in città.

Affrontare la Serie A con una coppia di centrali formata da Baschirotto e Blin, in attesa dei recuperi di Tuia e Dermaku non è il massimo. Ritrovarsi da un giorno all’altro con Umtiti e Pongracic (proveniente dal Borussia Dortmund, che come scrive La Gazzetta dello Sport sarebbe nel mirino dei salentini) sarebbe qualcosa vicino al sogno. Prima di sognare sorge spontanea la domanda: chi pagherà gli ingaggi?