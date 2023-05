Monza corsaro a Sassuolo. La giornata 36 del Campionato minuto per minuto

Con la vittoria esterna per 2 a 1 del Monza di Raffaele Palladino sul Sassuolo di Mister Dionisi ha avuto inizio la 36esima giorna del Campionato Italiano di calcio, la terzultima per la precisione. La giornata dello scontro diretto per la salvezza tra Lecce e Spezia che si sfideranno nel lunch match di domenica 21 maggio alle 12.30 giocandosi più di una fetta di permanenza in Serie A. Scudetto a parte, il torneo è ancora aperto sia in testa che in coda, sia che ci si giochi l’Europa che la salvezza. Proprio per questo la vittoria in Emilia del Monza di Berlusconi e Galliani, che intravede la porticina per la Conferenze League (vista anche la posizione sub iudice della Juventus) riguarda da vicino il Lecce, che il 28 maggio all’U Power Stadium, nella sfida delle 15.00, se la vedrà con i lanciatassimi biancorossi.

Ma torniamo agli incontri della 36esima giornata. Il sabato regala Cremonese – Bologna alle 15.00, Atalanta – Verona alle 18.00 e Milan -Samp alle 20.45. Nella domenica, del lunch match che riguarda i giallorossi abbiamo parlato. A seguire Torino – Fiorentina alle 15.00, Napoli – Inter alle 18.00, Udinese – Lazio alle 20.45. I posticipi del lunedì riguardano Roma – Salernitana alle 18.30 ed Empoli – Juventus alle 20.45.

Lotta per la retrocessione

Con la Sampdoria già in Serie B e la Cremonese a -8 dai giallorossi, nelle ultime tre partite si giocheranno la permanenza in A Lecce (32 punti), Spezia (30) ed Hellas Verona (30). Se Baroni e Semplici se la vedranno tra di loro all’Ettore Giardiniero di Lecce, i veneti saranno ospiti della ‘Dea’ di Gasperini. Nella penultima giornata, invece, i salentini, come detto, andranno a Monza, i liguri ospiteranno il Torino di Juric nella sfida delle 15.00 del 27 maggio mentre i veneti se la vedranno in casa con l’Empoli di Zanetti nella partita del 28 maggio alle 12.30.